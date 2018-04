Eutingen Neuer Vize-Hauptamtsleiter hofft auf lange Zeit im Ort

Mit 22 Jahren ist der neue stellvertretende Hauptamtsleiter der Gemeindeverwaltung Eutingen noch recht jung. Doch Daniel Beilharz weiß, was ihn nach Eutingen verschlagen hat. Er komme aus Nellingsheim und kenne die Gemeinde Eutingen im Gäu noch von früher. "Als ich in der Grundschule war, hatten wir hier immer im Lehrschwimmbecken Schwimmunterricht", berichtet er. Zudem liege Eutingen so nahe, dass er immer wieder Berührungspunkte gehabt habe.

Nachdem er das Abitur am Eugen-Bolz-Gymnasium in Rottenburg gemacht hatte, wollte er ursprünglich eigentlich einen sozialen Beruf ergreifen. Bei einem Berufsinformationstag wurde dann aber das Studium "Public Management" vorgestellt, das Daniel Beilharz gefiel. Er schrieb sich an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg dafür ein und legte seine Vertiefungsbereiche mit Umweltschutz, Planen und Bauen fest. Im Februar schloss er seinen Bachelor ab und wollte gleich auf den Arbeitsmarkt. "Ich wollte mein Wissen festigen", sagt Daniel Beilharz. Eine Pause sei deshalb nicht in Frage gekommen.

Der 22-Jährige hätte in verschiedenen Ämtern anfangen können. Aufgrund des Vertiefungsbereichs Umweltschutz, Planen und Bauen wären Landrats- oder Bauämter nahe gelegen. "Ich wollte aber ein breit gefächertes Aufgabengebiet", beschreibt er seine Motivation, sich auf die Stelle des stellvertretenden Hauptamtsleiters von Eutingen beworben habe. Die Bürgernähe, die Vielfältigkeit und das nachhaltige Wirken in einer selbstständigen Gemeinde würden ihm nach ersten Erkenntnissen liegen.