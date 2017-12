Eutingen Neue Unterstützung für die Musikkapelle

Auch sein Stellvertreter Hartmut Meitz musste nicht lange überlegen, als die Musiker ihn ansprachen. Er hatte immer wieder die Musikkapelle unterstützt, sein Sohn Christopher Meitz ist aktives Mitglied, und so sicherte er sein Mitwirken im Förderverein zu

Ein langjähriger Musiker ist auch der frisch gewählte Kassierer Winfried Platz, der einige Jahre als stellvertretender Vorsitzender wirkte. Von 1988 bis Ende 1999 war er Vorsitzender der Musikkapelle, und nun ist er Ausschussmitglied des neuen Fördervereins.

22 Gründungsmitglieder riefen den Förderverein ins Leben, in den die passiven Mitglieder der Musikkapelle Eutingen ohne Veränderungen übernommen werden. Früher bestand die Musikkapelle Eutingen nur aus aktiven Musikern. Mit den Jahren wurden Fördermitglieder hinzugenommen. Nun wird mit dem Förderverein ein neues Standbein aufgebaut, in dem sich auch "Nichtmusiker" auf Wunsch aktiv einbringen können.

Es werden aber auch weitere fördernde passive Mitglieder gesucht. Hartmut Meitz wird den neuen Förderverein am Weihnachtskonzert vorstellen. "Die ersten zehn Fördermitglieder, die am Konzertabend dem Förderverein beitreten, erhalten eine Überraschung", sagt er und hofft, dass der neue Förderverein zahlreiche Unterstützer findet. Ideen hat das Team schon. Bei künftigen Terminen will sich dieses als Unterstützer einbringen. Jugendprojekte oder Initiativprojekte könnte es sich zudem vorstellen. "Dafür brauchen wir aber weitere Helfer", unterstreicht der Ausschuss, der zum Weihnachtskonzert am 26. Dezember einlädt.