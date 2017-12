Eutingen Neue Besetzung macht keinerlei Probleme

Um die Winterstimmung zu erhöhen wurden Adventslieder, aber auch traditionelle Lieder wie die Sternpolka oder Hits wie Mojo aufgeführt. "Wir haben mit den Proben nach den Sommerferien begonnen, alle zwei Wochen freitags", erklärt Doreen Klink.

Für ihr zweites Konzert hätte sich die Jugend keinen Stress bereitet, sondern mit viel Spaß an ihrem Können gefeilt. Da neue Jungmusiker dazukamen, musste sich das neu zusammengestellte Orchester aufeinander einspielen. "Das war für die jungen Erwachsenen überhaupt kein Problem", weiß Klink. Diese Prozesse seien in Stücken wie "Mojo" zu hören, an dem der Nachwuchs viel Spaß habe und der daher besonders leicht umgesetzt werde.

Als Zugabe spielen die Mukis ihr absolutes Lieblingsstück "Mojo".

"Das nächste Lied kennt der eine oder andere", kündigte Doreen Klink zusammen mit Jan Müller "Little Drummer Boy" an. "Ne", meinte die kleine Anna. "Dann lernsch es gleich kennen", entgegnete die schlagkräftige Klink.

Viel Applaus bekamen die Kinder auch für "O du fröhliche", mit dem sie in die Vorweihnachtszeit einstimmten. Als Zugabe griffen sie noch mal auf ihr Lieblingsstück "Mojo" zurück.

Das nächste Konzert der Mukis ist im Rahmen des Eutinger Kult-Bier-Festes geplant, erklärte Klink. Für kommendes Jahr will die Musikkapelle Eutingen eine neue Blockflötengruppe ins Leben rufen und die jetzigen Nachwuchsflötenkinder Schritt für Schritt Richtung Instrument heranführen.

Beim Konzert am Freitag erhielt jedes Kind von Jugendleiterin Vivian Klink ein kleines Geschenk. Gerold Akermann dankte allen Mitwirkenden und lud an den Verpflegungsstand ein, wobei der Erlös aus den Spenden der Jugend zugutekomme.