Eutingen Neubürger sollen erst einziehen

"Es gelten die Straßenverkehrsvorschriften und wir gehen erst einmal davon aus, dass sich jeder an diese hält. Das heißt, gegenüber einer Ausfahrt darf nicht geparkt werden", beschrieb Ortsvorsteher Herbert Herzog. Erst wenn mehrfach dagegen verstoßen werde, könne gehandelt werden.

Rolf Walddörfer erklärte, dass man in Eutingen immer wieder Zickzack-Linien finden würde. "Das wünscht sich der Bürger auch", erklärte Wetzel. Herzog merkte jedoch an, dass diese erst kommen würden, wenn sie von Nöten wären. "Jeder weiß, da darf man nicht parken", riet er, erst einmal abzuwarten. Zu den Mehrfamilienhäusern würden vier Garagen und weitere Stellplätze hinzugebaut werden. Der Ortschaftsrat empfahl, die Neubürger erst einmal einziehen zu lassen.

Der gegenüberliegende Nachbar in der Ortsstraße zeigte sich überrascht. "Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ein paar Autos auf der Ortsstraße parken würden", erklärte der Familienvater, dass vor allem im Sommer so mancher durchschießen würde. Wären Autos am Straßenrand abgestellt, müssten Verkehrsteilnehmer bremsen und diese umfahren. Er wünschte sich auch, dass so mancher sein Fahrverhalten überdenken und zu angepassten Geschwindigkeiten zurückkehren würde, zumal immer wieder Kinder die Ortsstraße in Rohrdorf queren müssten.