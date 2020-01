Eutingen Narrenverein Bettschoner feiert 90 Jahre

In einer Woche ist es soweit: Das Ringtreffen startet am "Narrfreitag". Ein Höhepunkt am Wochenende ist das Fasnetsspiel der Theatergruppe Jaunerstadl am Latschare, dem Dorfplatz beim Rathaus. Traditionell spielten am Fasnetssonntag die jungen Weitinger vor dem Rathaus Theater. Die Bettschoner möchten mit der Aufführung die alte Tradition wiederaufleben lassen. Aufgeführt wird ein Stück, bei dem sich die Weitinger Gedanken darüber machen, wie sie den 90. Geburtstag und das Ringtreffen gestalten wollen. Das Fasnetsspiel leitet am Samstag den Kinderumzug und am Sonntag den großen Ringumzug ein.