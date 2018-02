Eutingen Narrenflecken in Kinderhand

Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Musikkapelle Weitingen. Die "Blechspucker" hatten zuerst den Umzug angeführt und spielten danach auf dem "Latschareplatz" gegenüber der neuen Markthalle, dem Epizentrum der Weitinger Narretei, mit flotter und fetziger Fasnetsmusik gekonnt auf. Im Umzug lief hinter ihnen der Nachwuchs der Bettschoner im Häs des Weitinger Weißnarren. Der Indianerstamm der Schulkinder folgte direkt danach und auch bei den Urnburghexen war der Hexennachwuchs zahlreich mit ihren Hexenschwestern auf Tour. Die kleinen Hexen waren mit Eifer dabei und zeigten, dass sie fast schon genauso gut umtreiben können wie die großen Hexen.

Einige bunte Laufgruppen, die meist auf privater Initiative entstanden sind, machten auf nette Art auf Junggesellinnen-Abschiede und den außerplanmäßigen Nahverkehr aufmerksam.

Eine Gruppe streckte den Umzugsbesuchern die Zunge raus – jedoch nur über ihre Papp-Verkleidung und eine andere Formation nahm sich nicht vorhandenen Computerproblemen in den sozialen Medien an. Man sah auch Barbiepuppen in Originalschachteln, in Prada gekleidete Ladies oder Popcorn die Hauptstraße entlangmarschieren.

Den Schluss dieses kleinen, aber sehr unterhaltsamen Umzugs bildete der Narrenrat, der mit großen Lettern auf seinem Wagen stehen hatte: "Das Bürgerstüble steht schon leer – bald zieht dort ein, die Feuerwehr." Die fuhr aber zur Sicherung des Umzugs erst mal hinterher und geleitete die große Narrenschar sicher in die Festhalle, wo kräftig weitergefeiert wurde.