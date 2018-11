Eutingen/Nagold Igel bereiten sich auf Winterschlaf vor

"Der Igel hat uns lange beschäftigt", erklärt Barbara Münchau. Der Igel sei schwer verletzt gewesen. Lange war nicht klar, ob er durchkommt. Mila war er so sehr ans Herz gewachsen, dass sie sich große Sorgen um den Igel machte. Anfangs dachte sie, es sei ein weiblicher Igel und nannte ihn Susi. Münchau fand jedoch schnell heraus, dass es sich um ein Männchen handelt, weshalb Mila ihn Toni umbenannte.

Toni war am Fuß stark verletzt, sodass er im Bereich der Zehen eine große Wunde hatte. Mit Medikamenten und einer umfänglichen Betreuung schauten Ehrenamtliche auf der Igelstation in Hochdorf nach dem Tier. Langsam erholte er sich, aber dennoch wollte der Igel nicht wieder den normalen Rhythmus aufnehmen. Das Laufen war durch die Verletzung lange nur eingeschränkt möglich. Im Gästezimmer der Tierfarm wurde der Igel hochgepäppelt. Nun konnte Münchau vermelden: "Toni hat ein Nest gebaut und schränkt das Nassfutter ein. Er will wohl auch Winterschlaf machen, aber er hat noch eine kleine Kruste am Zehenstumpf. Diese muss zum Laufen aber eine Schwiele werden."

Garten nicht zu ordentlich aufräumen