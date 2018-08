Eutingen Nachwuchspiraten toben im Seeräuberschiff

Action macht hungrig

Dass so viel Action auch hungrig macht, ist selbstverständlich und deshalb wurde zur Ausbildungshalbzeit auch das zu Hause erbeutete Piratenvesper in der Umkleide-Kombüse verdrückt. So gestärkt waren der Gang über den Schwebebalken im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderspiel und der Sprung ins Schwungtuch, als abschließende Piratenmutprobe, überhaupt kein Problem mehr. Damit der Nachwuchs nach so vielen Übungseinheiten keinen allzu großen Muskelkater bekommt, gab es zum guten Schluss noch eine ordentliche Seeräubermassage.

Bewegungspädagogin Tanja Kieferle, die von ihren Töchtern Theresa und Sofia sowie einigen Müttern unterstützt wurde, hatte sich mit dieser "Piratenschule" in diesem Jahr auf die ganz Kleinen unter den Kids konzentriert. Die Übungsleiterin verband kindgerechte Turnübungen mit einer Erlebnisgeschichte und hatte damit das Interesse der Kleinen auf ihrer Seite.

Die Kinder, alle zwischen vier und sechs Jahren jung, hatten sichtlich Spaß an den Übungen und legten in ihrem kindlichen Eifer noch die ein oder andere Sonderübung ein, um ja die Piratenschule gut hinter sich zu bringen und um schnell auf einem echten Seeräuberschiff anheuern zu können. Spaß hat dieser Sommerferien-Vormittag allen Kindern, aber auch den anwesenden Erwachsen gemacht, und die Kinder können nun stolz von sich behaupten, dass sie echte Piraten sind und den Schatz von Kapitän Hinkebein gefunden haben.