Eutingen Nachwuchsmusiker zeigen, was sie können

Als einzige Querflötistin ist Hanna Socher nicht nur ein Hoffnungsschimmer, denn die Musikkapelle Eutingen hat aktuell keine Querflöten und muss diese für Konzerte ausleihen. Die Rohrdorferin führte "Freude schöner Götterfunke" und "Bauernkantare" mit viel Begeisterung auf und erhielt starken Applaus. Akermann erklärte, dass Rohrdorfer wie Hanna Socher oder Alina Molitor zeigen würden, dass auch Kinder aus anderen Orten in der Musikkapelle Eutingen mitspielen dürfen.

Jana Geiger an der Klarinette führte "Fuchs du hast die Gans gestohlen", "Der Mond ist aufgegangen" und "Old MC Donald" auf, wofür sie ebenfalls viel Applaus erhielt. "Prärie-Song", "Nun vergiss leises Fleh’n" und "Kumbayah" hatten sich die Klarinettistinnen Emilia Akermann und Alina Molitor als Herausforderung genommen, die sie mit Bravour leisteten.

Die Trompeten unter der Leitung von Doreen Klink sagten ihre Stücke wie "Achtelfinale", "Ode an die Freude", "Le Coq Est Mort" und "Oh, Susanna" selbst an. Für ihre Interpretationen erhielten Amalia Kaufmann, Ben Eder, Moritz Odermatt und Daniel Molitor starken Applaus. Vor allem das zweistimmige "Le Coq Est Mort" kam bei den Gästen sehr gut an.

Gäste freuen sich bei Kaffee und Kuchen auf den Auftritt der "MuKis"

Raphael Hafner hat seit über einem Jahr Zugposaunen-Unterricht bei Stefan Müller, der erklärte: "Raphael spielt schon viel länger, aber bisher hat sein Lehrer immer zu den Noten die Züge geschrieben. Das haben wir weggelassen und neu gelernt." Müller lobte den talentierten Eutinger, der den Klassiker "My Way" aufführte.

"Jetzt wird es laut", kündigte Nadine Krauß die Schlagzeuger an. Jonas Birlinger präsentierte "Facet" mit viel Können. Großen Applaus erhielt auch der Schlagzeuger Jan Müller, der mit seinem Lehrer und gleichzeitigen Cousin Marc Müller "Mixed Files" aufführte.

Auf die "MuKis" hatten sich schon einige der Gäste gefreut, die bei Kaffee und Kuchen dem Vorspiel zuhörten. Unter der Leitung von Doreen Klink startete die jüngste Kapelle der Eutinger Musiker mit "Vorrunde". Passend dazu hatten die Kinder Boxhandschuhe als Deko platziert und einen "Rocky" in rot-weißem Boxer-Outfit auf die Bühne geschickt. Begeistert waren die Gäste auch von "Skyfall", der "Sternpolka" und "Eye Of The Tiger". Die 13 Kinder erhielten viel Applaus, weshalb eine Zugabe angeschlossen wurde.

Den nächsten großen Auftritt hat der Nachwuchs bei kommenden Konzerten wie dem kleinen Konzert im Probelokal.