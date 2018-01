Eutingen Motto steht fest: "Fasnet von Rohrdorfern für Rohrdorfer"

Ständige Fortentwicklung haben sich die beiden Vereine auf die Fahne geschrieben. Nachdem die erste Dorffasnet nach der Wiederbelebung ein Erfolg war, sammelten die Organisatoren Wünsche. "Die Besucher haben gesagt, wir sollen den Alleinunterhalter beibehalten", erklärt Manfred Feldbinder, Vorsitzender der Sportfreunde Rohrdorf, dass daher Alex Vees aus Weitingen wieder für musikalische Unterhaltung sorgen wird. "Der geht aufs Publikum ein", beschreibt er, dass Wünsche vor Ort erfüllt werden. Ebenso werde man das dem Programm anmerken. "Wir sind gerade dran, die Stars zu verpflichten und haben schon konkrete Verhandlungen aufgenommen", scherzt Manuel Mäder, Vorsitzender der Narrenzunft Rohrdorf. Wer jedoch genau auftreten wird, will er nicht verraten. Sicherlich ist wieder einer der Stars aus dem Grund dabei. Für Manuel Mäder hätten Narrenzunft-Mitglieder bereits ein Kostüm bestellt, wovon er aber nichts Genaues wisse: "Die wollen einfach nichts verraten, es soll aber klasse sein und ich werde es mögen." Sein selbst ausgewähltes Kostüm sei diese Woche angekommen und gefalle ihm so sehr, dass dem Zunftmeister die Worte fehlen: "Ich hab‘s noch nicht mal meiner Frau gezeigt. Alle sollen sich überraschen lassen. Ich find es richtig klasse."

Wie im Vorjahr werden Manuel Mäder und Manfred Feldbinder durchs Programm führen, wobei Manfred Feldbinder in seinem Fasnetsfundus nach dem perfekten Häs suchen wird. So wird auch dieses Jahr wieder Tradition mit Neuem kombiniert. Traditionell gehören selbst gemachte Programmpunkte mit Rohrdorfer Anekdoten zur Dorffasnet. "Wir wollen eine Fasnet für die Rohrdorfer machen. Da gibt es nicht nur Showtänze, sondern einige Programmpunkte, bei denen sich die Bürger wiedererkennen werden", wissen die Organisatoren. Sie freuen sich schon auf die Reaktionen des Publikums. Dieses Jahr soll es noch stärker miteingebunden werden. Gegenüber anderen Fasnetsprogrammen soll es nicht nur ein Zuschauen, sondern getreu dem Motto "Fasnet für de Flecka" ein Aktiv-Erleben sein. Wenn die beiden Ansager darüber berichten, müssen sie schmunzeln. Das Publikum darf sich also auf einiges gefasst machen.

Wie im vergangenen Jahr werden die Nachwuchstänzer und die "großen" Tänzerinnen der Narrenzunft Rohrdorf auf der Bühne auftreten. Die Sportfreunde wollen das Programm mit Sketchen und Einlagen bereichern. Die Vorbereitungen dafür laufen schon viele Wochen. "Eigentlich ist nach der Fasnet schon wieder vor der Fasnet", erklärt Johannes Schweizer, Vorsitzender der Narrenzunft Rohrdorf, dass die Vorbereitungen der Tänzerinnen schon früh beginnen. Die harten Proben sollen sich an der Fasnet ja auszahlen, weshalb die Organisatoren wieder auf eine volle Halle hoffen. Auf neue Ideen und einmal andere Elemente können sich die Gäste freuen.