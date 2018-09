Eutingen Modell 35 D wird seit 2015 restauriert

Saile wird allen Interessierten vom Fortschritt der Restaurierung berichten. Die schwedische Regierung bestellte bei den Klemmwerken in Böblingen das Oldtimerflugzeug, das 1941 gebaut wurde. So bekam sie ihren "Neutralitätsanstrich" in schwarz und orange mit den schwedischen Hoheitszeichen. Noch im gleichen Jahr wurde sie vermutlich mit der Bahn nach Schweden transportiert. Die schwedische Luftwaffe übernahm sie als "Typ Ski 15 A" und teilte sie der Fliegerschule zu.

Bis 1947 blieb sie im Besitz der schwedischen Luftwaffe, wurde dann an Hans Peterson in Orsa verkauft. In Folge wechselte sie immer wieder die Eigentümer. 1955 mietete sie ein Mitglied des Luftsportclubs Bad Homburg und holte sie damit zurück nach Deutschland. Sie lief bis 1956 jedoch noch unter der schwedischen Nachprüffrist und wurde erst anschließend in Deutschland zugelassen.

Wieder wechselten die Eigentümer, bis es 1962 zu einem tragischen Ereignis kam: Bei einem Flug in der Nähe des Flugplatzes Hartenholm brach in 180 Metern Höhe ein Kupplungsstück zwischen Motor und Benzinpumpe, sodass der Motor kein Gas mehr annahm. Der Pilot versuchte eine Notlandung zwischen Autobahn und B 206. Er blieb unverletzt. Das Flugzeug wurde dabei schwer beschädigt. Von da an flog die Klemm 35 D nicht mehr. Sie war als Lehrstück an der Universität in Delft ausgestellt und an einen Holländer zum Wiederaufbau verkauft worden.

Da sich über die vielen Jahre nichts getan hatte, freute sich ein Restaurationsteam der Flugsportgruppe Hanns Klemm Böblingen, den Oldtimer im Jahr 2011 erwerben zu können. Im Gegensatz zur Klemm 25 war der Rumpf der Klemm 35 D nicht mehr aus Holz, sondern bereits aus einem Stahlgitter. Dieses war jedoch schwerer, weshalb ein Vier-Zylinder-Motor mit 100 PS eingebaut wurde. Dieser wurde komplett überholt bei der Sanierung, lief allerdings nicht rund. Holzarbeiten standen an, denn die Verkleidung des Flugzeugs musste erfolgen.

Einige Instrumente konnten die Mitglieder bereits bei aufwendigen Internetrecherchen erwerben. "Man sucht sehr lange, bis man ein Originalinstrument findet und dann muss man Glück haben", beschreibt Edgar Müller, Vorsitzender der Flugsportgruppe Hanns Klemm Böblingen-Calw. Er freut sich auf die kommenden Klemm-Tage und auf zahlreiche Klemm-Interessierte auf dem Familienfest.