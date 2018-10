Eutingen Mit Mut und vielen freiwilligen Helfern

Eut ingen . Für seine Vorstands-Kollegen Thomas Akermann und Franz Nesch blickte Jörg Teufel auf die vergangenen SVE-Jahre zurück, als die Anzahl der Fußballer immer stärker zunahm und die Trainingsmöglichkeiten nicht mehr ausreichten. Wie in den 1960er-Jahren setzte der SVE daher mit dem Bau des neuen Sportgeländes am Talbach einen Meilenstein. "Ich werde immer wieder gefragt, ob wir das nochmals machen würde. Selbstverständlich, denn wir haben für die kommenden Generationen eine tolle und zukunftsfähige Anlage gebaut, auf die der Verein und die gesamt Gemeinde stolz sein können", dankte Teufel allen Helfern und Mitverantwortlichen.

Bürgermeister Armin Jöchle schloss sich an und beschrieb die Einweihung als Tag, der in die Chronik des Vereins und in die Dorfgeschichte eingehen würde. In der heutigen Zeit sei es nicht üblich, dass so viele Ehrenamtliche solch ein Projekt stemmen könnten. Da der SVE mit Eigenmitteln und Spenden das Finanzierungsziel von 417 000 Euro noch nicht ganz erreicht hätte, appellierte der Bürgermeister an die Anwesenden: "Belassen Sie es für die Leistung des SVE nicht nur bei anerkennenden Worten." Die Spendentafel im Sportheim hätte gezeigt, dass zahlreiche Unterstützer schon das Sportgelände am Talbach mit getragen hätten. Immerhin soll das neu geschaffene Gelände laut dem Bürgermeister Zentrum für den Lieblingssport der Deutschen und das Sportheim Treffpunkt im Dorf sein.

Sportlich sah Sportkreis-Präsident Alfred Schweizer das Geleistete auf dem neuen Sportgelände: "Mit Mut und mit vielen freiwilligen Helfern, diese neue Sportanlage in der heutigen Zeit zu schaffen, ist grandios und Euch alle kann man dazu nur beglückwünschen." Die Kosten für den Neubau des Kunstrasenfeldes mit Beleuchtung, der Sanierung des Großspielfeldes und dem Neubau für das Vereinsheim würden sich laut ihm auf rund 2,62 Millionen Euro belaufen. Bezuschusst würde der Betrag mit 621 040 Euro. Der Württembergische Landessportbund gibt 186 310 Euro dazu. Ohne die ehrenamtlichen Einsätze hätte so ein Großprojekt nicht umgesetzt werden können, dankte Schweizer und übergab den Sportkreis-Wimpel sowie weitere Geschenke.