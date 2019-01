Eutingen Mit "Klares für Rares" raus aus den Schulden

Die zwölf Sweetys wurden von Isabelle Krauß und Alina Stark trainiert, die außer eines Marschtanzes noch zur High-School-Musical-After-Show einluden – und das trotz Verletzungspech.

Zu ihrem 30-jährigen Bestehen zeigten die Stolperschwänzle, was ihre Männerkörper in Bademeister- und Hai-Kostüm hermachen. Selbst das Wellenreiten und Tiefenerkunden ließ die Gruppe nicht aus, die Carina Platz und Tina Ehmann gecoacht hatten.

In das Jahr 2049 blickten die Eutinger Talhexen, die dem Haus "am Talbach" einen Besuch abstatteten. Viele Eutinger, wie dem Bäck "sei Jonge" und die Oberhexe Maria sowie der Zunftmeister wären dort Bewohner. Diese wollten eigentlich lieber zum Eröffnungsball, doch das schafften die Senioren nicht mehr und darum kümmerte sich eine Pflegerin (Alexandra Pusch) um alle. Für die neun gab es einen Waschlappen, eine Zahnbürste und gerade einmal acht Toilettenpapierfetzen – was zum Ekelfaktor schlechthin führte.

Die Zuschauer konnten sich kaum halten, so auch beim Hausmeister-Duo der Teufels. Der Schorsch wollte alles Hallenhausmeister alles richtig machen, doch sein Weib Gertrud hatte den Neuen ziemlich unter der Fuchtel. Immerhin konnte der die Bauernrente nicht antreten, hatte Schulden für eine Melkmaschine gemacht und dabei die letzte Kuh verpfändet. Er war "et der Traummann" von Gertrud. Sie hatte sich viel eher einen starken Prinzen ausgesucht, weshalb Prinz Jascha aufpassen musste.

Die Gefahr in Eutingen bannte das Allstar-Team mit Sherlock Holmes alias Scharlocke (Nadine Kraus) und Watson (Elisa Teufel). Sie hatten Indizien auf einen Schwerverletzten. "Der Lächler isch es net, der hat andere Fiaß", stellten sie fest. Das Feingespür-Duo schloss auch CC Bolzen Christian im Import-Export-Häs, die Vorstände Stefan und Thorsten und den Biertrinkenden Büttel aus. Gut, dass mit einem Schelledralle (Jochen Krespach) der Verletzte gefunden wurde, der neben einem Tennisarm noch eine Sprungverletzung aufwies.

Missstände hatte auch der Büttel Marc "Eugen" Creuzberger im Blick. So war ihm gleich bei der 1250-Jahr-Feier in Eutingen einiges aufgefallen: "A Zelt aufbaud, in Form der geplanten Weitinger Eyach-Philharmonie. M’ Schäffer für a paar halbverreckte Boxe zigtausend Euro in Rache nei gschmissa. Dera ABBA-Band für des jenseitsalte Gejodle au zigtausend in Hals nei gworfa. Zuguter letzt hat Armin "gehörlos" Jöchle dann versucht, nach 32 Jahren doch mal effektiv zu sparen." Die Gäste aus Polen hätten ein "abgestandenes Bier und eine Pommesschale mit Kartoffelsalat" erhalten.

Büttel bietet Lösungen an

Nicht nur kritisieren, sondern Lösungen finden, stand beim Büttel an. Weil der Eutinger Pfarrer geht, habe er einen Vorschlag: "Wenn koan Pfarrer mei kommt, miassed halt die Eidenger Altledige ran. Die lebet ja eh zöllibater." Dann wären der Jackdaniels Kaplan, der Domkapitular und der Erzbischof von Eutingen im Einsatz.

Lösungen für seine Millionenschulden versuchte auch der SVE mit "Klares für Rares" zu finden. Bauleiter Diddi (Stefan Kramer), Gemeindeschaffer Apollo (Sebastian Lazar) und der Cappo (Philipp Creuzberger) mussten "einen Schrott" einkaufen, damit der Verein saniert wird. Für Moderator Horst (Michael Köhn) kein Leichtes, war der Betrag doch immens hoch und der Schund groß. Gut, dass der Brauchtumsmeister Jakob (Hansi Seefried) die Pistole vom Pusch retten konnte. Mit dieser schoss der Diddi zwar gleich die historische Bühnenbeleuchtung ab, doch das führte den Zunftrat zum Einkaufen. Mit einem echten "Ernte 23"-Aschenbecher schaffte der SVE den Deal des Tages. Für diesen gab der Cappo gleich seine ganze Rente her. Der alte Marder vom "langen Akermann" (Michael Kramer) hatte nicht nur den Werner (Daniel Müller) überzeugt, sondern auch Apollo. Den fehlenden Millionenbetrag brachten die Eutinger Damen mit ihrem "Ich verkaufe meinen Körper"-Tanz zusammen, bei dem auch die Prinzessin alles gab. Mit 2,5 Millionen Euro sorgte der Uhu dafür, dass der SVE am Eröffnungsball schuldenfrei wurde.

Somit konnten die "Lausbuba" noch lange zum Tanz und feiern unter dem Motto "Eutinger Fasnet – Bock stark" einladen.