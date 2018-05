Eutingen Mit Freude lernen, was später gebraucht wird

Eutingen/Weitingen. Bisher wurden die beiden Ämter bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr besetzt. Somit wählten die erwachsenen Feuerwehrleute die Gesamtjugendleitung, was sich bei der ersten Hauptversammlung der Gesamtjugendwehr änderte. Für fünf Jahre haben nun Jugendfeuerwehrwart Marvin Stark und sein Stellvertreter Bernd Ciolkowski die Ämter inne. Marvin Stark freute sich, dass von den 71 Jugendlichen der Gesamtwehr über 50 anwesend waren. Die Abteilungen Eutingen, Weitingen, Göttelfingen und Rohrdorf stellen damit die zweitgrößte Jugendfeuerwehr im Landkreis Freudenstadt. Aus dieser wären auch schon einige zu den Aktiven übergegangen, im vergangenen Jahr waren es zwei Mitglieder.

85 Übungen im vergangenen Jahr

Die einzelnen Jugendfeuerwehren und die Gesamtjugendwehr hatten im vergangenen Jahr 85 Übungen abgehalten. Gemeinsam wurde der Wintersporttag in der Eutinger Halle und das Schlittschuhlaufen in Bad Liebenzell umgesetzt. Andreas Müller, Jugendwart der Feuerwehrabteilung Eutingen, berichtete von den Montags- und Donnerstags-Gruppenstunden der 22 Mitglieder und zehn Betreuer. 168 Stunden brachte er zusammen, wobei die Kinder und Jugendlichen auch an geselligen Terminen wie der Weihnachtsfeier ihren Spaß hatten. Beim Martins-Lauf übernahmen die 8- bis 17-Jährigen der Jugendfeuerwehr Eutingen die Bewirtung im Feuerwehrgerätehaus Eutingen.