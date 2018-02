Eutingen Mit dem Fahrrad quer durch den Saal

Das Wirtshaussterben und die zahlreichen närrischen Veranstaltungen in der Region haben jedoch die Kappenabende langsam zu einer Seltenheit gemacht. So mancher Verein feierte seinen eigenen Kappenabend.

Um die Eutinger am Fasnetsmontag im Flecken zu halten und für die Narrenzunft Eutingen eine Veranstaltung nach dem Umzug zu bieten, legen die Eutinger Sportschützen einige Extraschichten ein. Bereits am Sonntag hat das Schützenhaus rund um den Umzug geöffnet.

Die Narrenzunft fragte an, ob die Mitglieder auch am Montag einen Kappenabend ausrichten würden. Einige Helfer werden benötigt, denn es gibt neben einem Vesper einen umfangreichen Barbetrieb in der Schießhalle. Unterstützung bekommen die Sportschützen vom ehemaligen "Linde"-Team. Hanna Kehm wird die so genannte "Schlamm-Bowle" ansetzen und ihr Mann Philipp Kehm ist für das Traditionsessen zuständig. "Wer früher beim Kappenabend in der Linde war, weiß Bescheid", verraten die Schützen jedoch nicht zu viel. Der Kappenabend ist nach dem Prinzip der Veranstaltung "Schießbudenparty und Bauravesper" aufgebaut. Zum Programm gehören Schunkel- und Mitmachrunden. "Wir sind für den großen Ansturm gerüstet", freut sich Gsell auf die Gäste, denn mit dem Erlös will der Sportschützenverein Projekte wie die Sanierungsarbeiten am Schützenhaus oder die Förderung der Jugend umsetzen.

Wer also nach dem Umzugssonntag die Fasnet im Flecken verbringen möchte, dem empfehlen die Eutinger Schützen ihren Kappenabend am Fasnetsmontag ab 17 Uhr.