Eutingen Mit dem Erlös sollen wichtige Fortbildungen finanziert werden

Von den Eutingerinnen war dieses Mal noch größeres Engagement gefragt, hatte doch der warme Sommer die Beschaffung der Reis- und Buchsmaterialien erschwert. Die Frauen riefen daher zur Spende auf. So kam doch noch etwas Reis zusammen und die restlichen Kränze wurden mit Koniferen gebunden. "Das hat den Vorteil, dass es länger hält", wissen die Frauen, die schon seit vielen Jahren für die Partnergemeinde Matadi im ehemaligen Zaire den Adventsbasar veranstalten.

Nach dem Tod des ehemaligen Eutinger Pfarrers Philippe, der aus dem Kongo stammte, wurde ein Projekt gesucht, das die Frauengruppe mit dem Erlös aus dem Basar unterstützen könne. Ein paar Schwestern aus Matadi wie die Generaloberin Schwester Marie Thérès Mampaka waren bereits in Eutingen zu Besuch. Sie hatten von ihren zahlreichen Aufgaben in den Schulen, Krankenhäusern und in der religiösen Erziehung von Kindern berichtet. "Wir haben Kontakt zu den Schwestern aufgenommen und sie haben uns erzählt, wo es überall fehlt", berichten dieEutingerinnen.

Die Schwestern möchten in einigen Bereichen an Fortbildungen teilnehmen. Die Kurse an der örtlichen Uni seien zwar kostspielig, aber so könne eine Schwester zur Krankenschwester ausgebildet werden. Eine weitere könnte in der Hospitalverwaltung, eine andere in der Schulberatung eingesetzt werden. Weitere Fortbildungskurse in Medizin, Wirtschaft und Entwicklung und in Französisch seien geplant. Rund 30 000 Euro würden die Kurse an der Uni kosten, weshalb die Eutinger Frauen die Schwestern von Sankt Marie in Matadi unterstützen wollen.