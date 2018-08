Eutingen Mit 5000 Euro Spenden geht es wieder zurück nach Uganda

Im Oktober vergangenen Jahres hatten die Ministranten die Altkleider-Säcke für die Sammlung der Aktion Hoffnung verteilt. Die gefüllten Säcke sammelten in der Seelsorgeeinheit die Firmlinge ein. Rund 400 Euro erhielt Pfarrer Wamala aus dem Sammlungserlös von der Aktion Hoffnung. Gelder aus Kirchenfesten, aber auch dem Stand des Eine-Welt-Ladens in Horb kamen dazu. Zudem spendete der Familienkreis Weitingen den Erlös seines Festes zum 40-jährigen Bestehen. Die Kräuterbüschel zu Maria Himmelfahrt wurden gegen eine Spende angeboten, dessen Erlös ebenfalls auf das Spendenkonto für Uganda floss. Die Tagespflege Quell des Lebens aus Weitingen möchte sich ebenfalls noch an der Spenden-Aktion beteiligen, denn Pfarrer Wamala habe sich viel Zeit für die Senioren genommen.

"Er kommt an", sagte Schmitt über Wamala. Der Pfarrer habe ein offenes Wesen und gehe auf die Menschen zu. Da er beschrieben habe, dass er mit dem Geld Bauprojekte umsetzen und Medikamente für die Armen und Kranken vor Ort kaufen könne, sei ein Teil des Geplanten damit geschultert. Die Schulkinder sollten zudem Bonbons und Fußbälle erhalten, weshalb die Ministranten neue Bälle übergaben. "Wie viele passen in deinen Koffer?", wollte Schmitt wissen, ob er noch Geschenke mitnehmen könnte. Im Film hatte sie gesehen, dass sich die Kinder beim vergangenen Mal sehr gefreut hatten und sogar vor dem Pfarrer einen Knicks machten. "Wir sehen, die Spenden kommen vor Ort gut an", freute sie sich im Namen aller.

Bestrebungen seien vorhanden und würden intensiviert werden, denn zukünftig könnte der Erlös der Sternsinger-Aktion in der Seelsorgeeinheit an die Projekte in Uganda gehen. Das Hilfswerk müsse jedoch die Projekte prüfen, damit auch offiziell sichergestellt wird, das Geld komme vor Ort an. Das betonte Pfarrer Wamala immer wieder und nannte einzelne Beispiele.

Großen Dank sprach er all seinen Helfern, Unterstützern und denjenigen aus, denen er in den vergangenen vier Wochen begegnen durfte. Mit einem Lied "Gott ist so gut zu mir" unterstrich er dies. Der Erlös aus dem Ketten- und Armbänder-Verkauf kommt der HIV-Frauen-Gruppe vor Ort zugute. Wer noch eine Kette oder ein Armband möchte, kann sich an Maritha Schmitt wenden.