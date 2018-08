Eutingen Mehr als nur "dabei sein ist alles"

Eutingen-Göttelfingen. Aufgrund der unbestimmten Wetterlage mussten die Wettkämpfe in diesem Jahr jedoch in der Halle stattfinden.

23 Fußballartisten unterschiedlichen Alters, alle zwischen sechs bis elf Jahre, nahmen in diesem Jahr pünktlich zum Bundesligastart an dieser Indoor-Fußball-Olympiade teil. Die auswärtigen Stars, also die aus Weitingen, Rohrdorf und Eutingen, kamen mit dem Mama-Taxi angereist. Es war dieses Mal leider nur ein Mädchen unter den gemeldeten Athleten, die dann zusammen mit vier Buben eine Wettkampfgruppe bildeten. Anna, so heißt die junge Dame, konnten den Jungs, die mehrheitlich in Trikot der Nationalmannschaft sowie des VfB Stuttgart oder des FCB antraten, bei den unterschiedlichen Übungen ganz schön Paroli bieten.

Klar war nach der Gruppeneinteilung auch, wer denn der Boss, der Trainer in der jeweiligen Gruppe sein sollte. Spieler aus dem C- und D-Jugendbereich des FC hatten sich für diesen Part bereitgestellt. Sie hatte damit auch die Oberherrschaft über das Klemmbrett auf dem der Zettel hing, auf dem die Punkte, die man sich an den neun Stationen erkämpfen konnte, in Eigenregie eingetragen werden mussten. "Die sind einfach näher an den Kindern dran, als wir Erwachsene", erklärte einer der beiden Verantwortlichen am Rande dieser Spaß-Olympiade.