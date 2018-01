Eutingen "Man sagt, ich sehe aus wie Conchita Wurst"

Gute Schlagzeuger

Als sie erhöht wurden, stutzten sie zur Ausführung des Heiligen: "Einen Mann, der wird Euer Leben lenken, ob das reicht für Euer Glück, ich nehme den aber nicht zurück." Dieses Risiko wollten die Fünf nicht eingehen und sangen daher: "Oh Heiliger Vergiss uns nicht, wir wollen ganz sicher keinen Mann."

Ihren besten Schlagzeuger schickte die Musikkapelle Eutingen mit Marc Müller auf die Bühne, der das virtuelle Schlagzeug spielte. Große Lacher holte sich Kleeblatt-Moderator Gottschalk (Marius Weinhardt), der Gäu-Redakteurin Alexandra (Raphael Sickler) an Prinz Alexander Grüninger, Bäcker Tobse (Michael Köhn) oder Silberlocke Hubert (Hansi Seefried) vom Sportverein Eutingen vermitteln wollte. Hubert die Silberlocke plauderte jedoch aus dem Nähkästchen, dass sein Sohn Luki sein einziges Laster sei, wobei auch die potenzielle "Gegenschwieger" auch "mal den Mund halten" könnte. Da ertönte doch gleich Jürgen Oberles Stimme (Sebastian Lazar) aus dem Off: "Hubert, wir wollten doch nicht über unsere Frauen lästern und du machst das auf der Bühne." Halten konnten sich die Zuschauer auch nicht, als "der Tobse" mal wieder eines seiner Facebook-Videos zum Senf in den Berlinern drehen musste. Der Prinz sei seit dem Eröffnungsball Single, weil er laut Chantal (Nadine Krauß) "die Alte im Vollsuff verloren hat".

Gäu-Reporterin am Start

Bei so einem Chaos suchte sich die Gäu-Reporterin die Silberlocke aus, bekam aber nur den "Bäck". Belohnt wurden die beiden mit einer Kleeblatt-Tour zum "Goldarschziegenstall" von Eutingen. "Nach dem Promi-Kleeblatt kommt nun die Proll-Edition", kündigte Gottschalk an und begrüßte Metzger Simon (Daniel Müller), den vollen Büttel (Sebastian Lazar) und Bauunternehmer Gustav (Daniel Neuss). Sie sollten das Herz der Einzelhändlerin "Sandy" (Martin Kramer) gewinnen, die keine Schleichwerbung für den kommenden Edeka machte. Metzger Simon bot der Blondine nur das Beste: "Zungenwurst, Schwartenmagen, Leberwurst, Bratwurst…" Der besoffene Büttel hakte nach: "Seit wann kommt der Knochen zum Hund? kannst mir einen Kolben holen und mich dann noch nach Hause fahren." Mehr Fingerspitzengefühl hatte der Bauunternehmer, der alles "Giga" umsetzte. Er würde auch den Supermarkt umsetzen, so schnell, da könnte die Gemeindeverwaltung nichts sagen: "So langsam wie die sind, haben wir längst schon alles gebaut, bevor die den Bauantrag haben." Völlig überraschend kam daher die Entscheidung von "Sandy", gegen den Bauunternehmer: "Man sagt zu mir, ich sehe aus wie Conchita Wurst. Da nehme ich doch den Metzher." Der war nicht begeistert: "Hinten flach und vorne eben, die ist ja voll daneben", schenkte der Metzger die Holde Moderator Gottschalk.

Nach dem Programmende war der Abend noch nicht vorbei und so lud Alleinunterhalter Alex Vees anschließendzu Tanzrunden ein.