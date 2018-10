Eutingen Lustig geht es bereits schon in den Proben zu

Zum Zehnjährigen hat sich das SVE-Theater-Team einen neuen Darsteller dazu geholt: Gemeinderats- und SVE-Mitglied Sebastian Lazar ist vielen von der Fasnet her gut bekannt. Dort schlüpft er in Rollen, wie die des Eutinger Arztes. Beim Stück "Der Kirchenschatz" wird er seine Erfahrungen aus dem Sportgelände-Bau am Talbach in Eutingen einbringen – oder auch nicht. "Die Zuschauer sollen sich einfach überraschen lassen", verrät das Theater-Team nur ein paar Brocken. Sicher ist, es wird wieder einige Missverständnisse geben. Zumal der Eutinger Ortsvorsteher Clemens Buschle (Raimund Sattler), seine Frau Elfriede Buschle (Corinna Müller) und deren Tochter Vera Buschle (Anissa Meier) in unmittelbarer Nachbarschaft zum Pfarrhaus wohnen und daher mitmischen. Da kann auch die Lehrerin Dorothea Kaufeis (Chrissi Gaiser) nichts mehr retten oder vielleicht mischt sie ja mit?