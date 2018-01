Eutingen Lediglich ein Fachgutachten

Der Landesrahmenplan sei, so Jöchle, eher dafür da, um bei Planungen nicht erst alles erfassen zu müssen. "Es ist ein Fachgutachten, er dient der Aufstellung des Regionalplans, mehr aber auch nicht. Daher sollte dieser Plan keine Auswirkungen auf Eutingen haben. Die vorhandenen Elemente sind für die Gemeinde relevant, aber zu kleinflächig, um in den Landschaftsplan für die Region Nordschwarzwald in Frage zu kommen."

Dennoch wolle man einige Punkte aus dem Plan eventuell für Eutingen angehen. Darunter die Planung für eine (interkommunale) Biotopvernetzung, die in Ausgleichsmaßnahmen münden könne.