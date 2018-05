Eutingen Lastwagen kommen kaum aneinander vorbei

"Bei uns wenden immer wieder Verkehrsteilnehmer, schwierig wird es für die Lastwagenfahrer", erklärt Olaf Biehler-Schaffner von Fritz Wahr. Er ist für die ehemalige Teufel Tankstelle, die jetzige Wahr-Tankstelle in Eutingen zuständig, und habe vorab keine offiziellen Informationen zur Umleitung erhalten. Deshalb wünscht er sich: "Es wäre schön, wenn die betroffenen Gewerbetreibenden vorab schriftlich informiert werden würden." Als Straßentankstelle müsse man mit Umsatzeinbußen bei solchen Umleitungen rechnen, dafür habe er schon Schilder aufgestellt "Bis zur Tankstelle frei". Jedoch sei die Umleitung an sich unglücklich gewählt.

Das sieht auch Gülsah Cengiz so: "Immer wieder wird das Park-Verbot-Schild in der Marktstraße umgefahren. Ich weiß gar nicht, wie oft das noch aufgestellt werden soll." Die Lkw hätten Probleme beim Einbiegen von der Haupt- in die Marktstraße und würden das Schild streifen. Ein Teil des Verkehrs werde über die Markt- und Bahnhofstraße Richtung Rohrdorf und dann wieder auf die B 28 geleitet.

Der Verkehr aus Richtung Autobahn fließe durch Baisingen und Vollmaringen, wo merklich mehr Verkehr zu messen war. Daher wurden die sonst in Baisingen parkenden Fahrzeughalter aufgefordert, ihre Autos nicht auf der Straße abzustellen. Auch in Eutingen gilt in der Markt- und Bahnhofstraße während der Umleitungszeit absolutes Parkverbot. "Das ist für uns schwierig", weiß Cengiz, denn viele Kunden würden keinen Parkplatz im Ortskern finden. "So wenige Kunden hatte ich selten", fügt sie hinzu.