Eutingen Kunden- und Mitgliederanzahl entwickeln sich differenziert

In Rohrdorf habe die Zahl leicht abgenommen, in Weitingen sei sie gestiegen. Ähnlich sah es bei der Kundenzahl aus. In Rohrdorf ist die Zahl der Kunden von 401 nun im vergangenen Jahr auf 398 gesunken. In Weitingen waren es 2016 noch 1096 Kunden und im vergangenen Jahr 1113 Kunden. "Im nächsten Jahr geht der Trend insgesamt nach oben, wir wollen neue Kunden gewinnen", versprach Märkle.

Betrachtete er das Kundenanlagevolumen, stellte sich bei den Termineinlagen und bei den Einlagen wie Wertpapiere, Bausparen und Versicherungen ein Zuwachs heraus.

Zuwachs beim Anlagevolumen

In Rohrdorf habe sich dieser sehr ordentlich entwickelt und liege bei 5,7 Prozent, was vor allem dem Wertpapierzuwachs geschuldet sei. In Weitingen wurde insgesamt eine Steigerung von 10,6 Prozent verzeichnet. Der durchschnittliche Zuwachs der Raiffeisenbank liege bei 6,4 Prozent.

Wie die Kunden und Mitglieder weiterhin ihr Geld anlegen können und welche Rolle Gold dabei spiele, erklärte der neuen Individualkundenbetreuer Frank Pflumm. Märkle sah in der Kreditentwicklung der Rohrdorfer ein Minus von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Weitingen nahmen 19 644 Kunden einen Kredit in Anspruch, was ein Plus von 7,9 Prozent ergab. In Rohrdorf konnte das Kundenvolumen minimal gesteigert werden, wogegen Weitingen mit 9,2 Prozent den durchschnittlichen Gesamtwert übertraf. Die vielen Zahlen, fasste Märkle nochmals in Worte: "Die Einwohnerzahlen in beiden Orten steigen. Bis zu 67 Prozent sind Kunden und bis zu 51 Prozent Mitglieder unserer Bank. Kunden- und Mitgliederanzahl entwickeln sich differenziert: In Rohrdorf zurück und in Weitingen nach oben."

Zum letzten Mal stellte sich Hermann Schweizer, Aufsichtsratsmitglied und stellvertretender Vorsitzender, zur Wahl. Er ist seit 2001 im Amt und seit 2004 stellvertretender Vorsitzender. Aufgrund seines Alters könne er laut Vorgaben nur noch einmal für drei Jahre gewählt werden. Die Versammlung sprach ihm das Vertrauen aus.

Notar Stefan Kittel referierte zum Abschluss zum Thema "Behalten Sie Ihr Leben in der Hand – Vorsorgevollmacht und Testament".