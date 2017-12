Eutingen Klöppelspitzen füllen schmale Kasse

Die Rechenschaftsberichte des Wohltätigkeitsvereines zeigten in den folgenden Jahren die wachsende Bedeutung des Spitzenklöppelns in Eutingen. So habe es im Jahr 1829 bereits 40 Mädchen gegeben, die diese Kunst beherrschten. 2835 Ellen Spitzen wurden in diesem Jahr hergestellt, für die ein Preis von 370 Gulden erzielt wurde. Die Konkurrenz ließ aber nicht lange auf sich warten und so entschloss man sich in Eutingen, auf feinere Spitzenarbeiten zu setzen.