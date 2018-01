Eutingen Klaus Platz räumt mit seinen Tauben ab

E utingen. Es ist etwas kalt, aber die Sonne kommt zum Vorschein – und Klaus Platz ist an seinem Lieblingsort: bei seinen Tauben im Fuchsbau. Mit großer Begeisterung schaut der 54-Jährige nach seinen Rassen. "Ich hab bereits mit acht Jahren mit dem Züchten angefangen", erinnert sich der Eutinger, dass er über seinen Vater Wilhelm Platz zur großen Leidenschaft kam.

Anfangs hätte die Familie vor allem mit einfarbigen Tauben Erfolg gehabt, doch Klaus Platz wünschte sich eine neue Herausforderung. Vor rund vier Jahren schaffte er sich die Dänischen Tümmler Kalotten blau an, deren Herausforderung im Kopfbereich und in der Klarheit der Augen besteht. Die Federn am Kopf dürfen nicht wild liegen, weshalb Fingerspitzengefühl beim Putzen gefragt ist. Ein roter Rand muss das Auge zieren.

Das Geheimrezept von Platz legt ist die Spezialnahrung. "Die muss ich im Juli absetzen, sonst sind die Augen rot. Die Augen müssen klar sein", holt er eine Taube und zeigt, dass die Augen rot umrandet sind, die Pupille schwarz und der Rest schneeweiß. Bereits kurze Zeit nachdem Platz die Zucht der Dänischen Tümmler Kalotten blau in Eutingen aufgenommen hatte, stellten sich Erfolge ein. Seine ersten Tiere der Rasse erhielten Noten wie "vorzüglich". Bald schon waren sie erfolgreicher als die des Züchters, von dem er die ersten Tiere gekauft hatte.