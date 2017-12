Eutingen Kinder drehen Runde auf Pony Manfred

Erstmals lud Tina Hindennach die kleinen Gäste zur Pony-Runde im Eutinger Park ein. Diese sammelten sich auch in der Sankt-Stephanus-Kirche. Der Eutinger Kindergarten Sankt Georg und das Kinderhauses "Fantadu" hatten mit den Eltern der Kinder dort das Adventslesen gestartet. Erstmals wurde das Adventslesen auf der Empore der Kirche umgesetzt. Die Kinder holten sich ein Kissen und setzten sich vor die Orgel. Martina Eisenbrückner erzählte die Geschichte von "Lasse, Luna und der goldenen Blume". Ihre sechsjährige Tochter Elli zeigte dazu Bilder, und die Kinder hörten gespannt zu.

Mit dem Vorlesen in der Kirche wurde die Adventslese-Serie gestartet. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 7. Dezember, ab 18 Uhr im Kinderhaus "Fantadu". Abgeschlossen wir die Serie am Freitag, 22. Dezember, um 16.45 Uhr an der Korntalhalle. Von da aus geht es zum Ziegenstall auf dem Nabu-Gelände, wo die Geschichte im Ziegenstall vorgetragen wird. Bei der Lesung in der Sankt-Stephanus-Kirche bekam jedes Kind als Erinnerung an die Geschichte ein passendes Geschenk. Die Frauengruppe hatte Funkelsteine und Schoko-Teddy-Bären eingekauft. Da freuten sich die Kinder. Alexandra und Franziska wollten die Schokolade mit ihrem Papa René nicht teilen. "Nein, die krieg ich", sagte Franziska lachend.

Kinder dürfen auf Pony Manfred reiten

Die Kinder, die dick eingepackt waren, konnten im Park noch eine Runde mit Unterstützung von Tina Hindennach auf Pony Manfred mitreiten. Zum ersten Mal wurde das Kinder- und Jugendprogramm erweitert. Zahlreiche Besucher kamen auch in den Sitzungssaal des Rathauses, denn dort hatte das Büchereiteam der katholischen Pfarrbücherei seine Vielfalt ausgestellt. "Wir hatten heute zahlreiche Gäste hier und viele haben auch gestöbert", freut sich das Team. Wer jedoch noch ein Weihnachtsgeschenk sucht und sich für ein Buch oder ein anderes Medium entschieden hat, darf sich weiterhin an das Team wenden. "Die Bestellung geht noch diese Woche raus, aber wir können auch danach noch bestellen."

Der Erlös aus den Bestellungen geht an die Pfarrbücherei. Mit dem Geld werden wieder neue Medien für den Verleih angeschafft. Insgesamt waren alle Mitgestalter rund um die Hauptorganisatoren, die Frauengruppe, sehr zufrieden mit den zahlreichen Besuchern, die sich rund um den Rathausplatz wieder auf den Advent einstimmen ließen.