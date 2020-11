Eutingen Keinen Durchgang für Wölfe bieten

Eutingen. Egbert Badey, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Eutinger NABU-Gruppe, freut sich über die Fertigstellung der beiden Zäune am NABU-Gelände und in Rohrdorf. "Wir sind fast seit zwei Jahren dran", erklärt der Göttelfinger und holt seine Unterlagen heraus. Der bisherige Weidezaun, den er auf 20 Jahre schätzt, wies einige defekte Zaun-Litzen auf. "Wir hatten die schon oft geflickt, aber das war alles nicht mehr so intakt", erklärt Egbert Badey. Er erinnert sich, dass immer mal wieder die Ziegen eingefangen werden mussten.