Eutingen Keine Scheu vor unangenehmen Themen

Berlin/Eutingen. Vees ist Präsidentin des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern, und in dieser Funktion hatte sie die Ehre, am Neujahrsempfang des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier teilzunehmen. Als Begründung wurde ausdrücklich gelobt, dass sie mit dem Landfrauenverband Frauen ermutigt, sich selbstbewusst in Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft einzubringen.

Sie gehörte damit in diesem Jahr zu einem besonderen Kreis von Ehrenamtlichen, die damit für ihr Engagement geehrt wurden – sechs aus Baden-Württemberg, rund 70 aus ganz Deutschland. "Eine echt spannende Erfahrung. Ich hatte ja schon die Ehre, den damaligen Bundespräsidenten JoachimGauck mitzuwählen, aber dieser Empfang war noch einmal eine Nummer besser. Eine so hohe Dichte an wichtigen Menschen in so kurzer Zeit zu erleben, ist schon sehr beeindruckend." Natürlich bedeutete das auch, dass die Begrüßungen der Ehrenamtlichen durch den Bundespräsidenten im Akkord abliefen. Das Defilee – so nennt man das feierliche Vorbeigehen am Bundespräsidenten – dauerte eine Stunde. "Es waren 74 Ehrenamtliche, da blieb nicht mal eine Minute für jeden", berichtet Vees. Dennoch habe sie Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender kurz von ihrer Tätigkeit und ihren Anliegen berichten können. So habe sie auch von der Studie des Verbandes zu Mobbing von Bauernkindern berichtet.

Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten gab es an diesem Tag einige. Manche im Vorbeigehen, manche mit einem Gespräch. "Wenn man nach den umfangreichen Kontrollen erst einmal drin ist, hat man zu allen Zugang. Da läuft die Bundeskanzlerin und die gesamte Führungsriege an einem vorbei." Die Weitingerin, die zusammen mit ihrem Mann Winfried den Energiehof Weitenau betreibt, gratulierte beispielsweise Annegret Kramp-Karrenbauer zur Wahl als CDU-Vorsitzende. "Wir kennen uns schon von ihren Besuchen im Kreis Freudenstadt."