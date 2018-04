Eutingen Kathrin Schweizer freut sich auf ihr Heimspiel

Auf dem Programm stehen sowohl geistliche als auch weltliche Musik für Frauen-Ensemble, teilen die Veranstalter mit, darunter eine deutsche Erstaufführung von Philippe Mazé (Paris). Er komponierte das Werk "Ce soir" eigens für das Ensemble. Außerdem gibt es Werke von Brahms, Mendelssohn, Schumann, Duruflé und anderen zu hören.

Das Ensemble hat sich vor drei Jahren in Frankreich gegründet. Es ist ein Zusammenschluss deutscher und französischer Sängerinnen, die in ihrer jeweiligen Heimat in verschiedenen Chören singen und zum Teil auch solistisch aktiv sind. Die Lust am gemeinsamen Singen hält das Ensemble zusammen. "Außerdem finden wir es spannend, einen musikalischen Austausch zwischen Frankreich und Deutschland lebendig zu halten", so eine Sängerin. Die französischen Sängerinnen bringen Werke mit ins Repertoire ein, auf die ihre deutschen Kolleginnen vielleicht sonst nicht gestoßen wären. Aber das gelte auch umgekehrt. Im August konzertiert das Ensemble in Süd-Frankreich auf Festivals.

Die Sängerin Kathrin Schweizer kommt aus Rohrdorf, und freut sich, mit dem Konzert den Kontakt zur Heimat halten zu können. Sie wohnt aktuell in Heidelberg und betreut dort ein interkulturelles Musikprojekt an der Pädagogischen Hochschule. Dem Publikum verspricht sie ein abwechslungsreiches Programm, das auch etwas für Leute bietet, die ansonsten nicht oft Konzerte mit klassischer Musik besuchen.