Eutingen Kapellendach steht zur Reparatur an

Ein weiteres großes Thema ist die Aktion der Diözese "Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten", kurz Kiamo. Im Prozessteam sei vieles angedacht und wieder verworfen worden. "Es war ein schweres Stück Arbeit, bis man sich einigen konnte, was dem Prozessteam für die Seelsorgeeinheit wichtig scheint", so Teufel. Nun sollen alle Kirchengemeindemitglieder darüber informiert werden. Dies wird in Form einer Gemeindeversammlung der Seelsorgeeinheit am 27. Januar in Rohrdorf geschehen. Dazu lud Teufel ein.

Dank an Ehrenamtliche

In einem Ausblick auf das neue Jahr teilte die Kirchengemeinderätin mit, dass das Dach der Kapelle renoviert werden soll, sobald das Wetter mitspielt. Dies sei notwendig geworden, da teilweise Mörtelstücke aus den Firstziegeln ausgebrochen sind. Die Kosten belaufen sich auf mehr als 20 000 Euro. Außerdem muss die Buchshecke auf der Südseite der Kirche entfernt werden. Hier habe sich der Buchsbaumzünsler eingenistet und zerstöre die Pflanzen. Die Arbeit gehe also auch 2019 nicht aus, so Teufel weiter.

Ein "Vergelt‘s Gott" sprach sie im Namen der Kirchengemeinde für tatkräftige oder finanzielle Unterstützung bei der Arbeit in der Kirchengemeinde aus. Namentlich wurde eine große Zahl von Helferinnen und Helfern lobend erwähnt, die verschiedene Dienste in der Gemeinde ohne Entgelt übernehmen. "Ohne all die vielen Ehrenamtlichen wäre es nicht möglich, eine lebendige Kirche zu sein und für die Zukunft zu bleiben" – oder wie Teufel es ausdrückte: "eine Kirche am Ort und an vielen Orten."

Im Rückblick auf 2018 fehlten die gewohnten statistischen Daten. Diese werden noch gesondert veröffentlicht, so Teufel, die ansonsten zahlreiche Aktivitäten in der Weitinger Kirchengemeinde erwähnte. Dies reichte von der alljährlichen Sternsingeraktion, bei der für das Projekt Jugendzentrum Sharing der Weißen Väter in Uganda im vergangenen Jahr 2520 Euro gesammelt wurden. Im Sommer fuhren elf Ministranten nach Rom zur Ministrantenwallfahrt. Die Renovierung der Jugendräume wurde abgeschlossen, diese konnten im Oktober mit einem kleinen Stehempfang eingeweiht werden. "Es ist schön zu sehen, wie sich die Jugendlichen in den frisch renovierten Räumen treffen und sich auch wohlfühlen."

Es fand noch vieles mehr in der Gemeinde statt, beispielhaft genannt wurde das Fastenessen, Fronleichnamsfest, Fest zum Kirchenpatrozinium, Frühstück, Kaffeenachmittag, Martiniumzug, Kindergottesdienste, Kräuterbüschel binden, Adventsbasar, Weitinger Seniorentreff, Maiandachten, Morgenlob, Krabbelgruppe, Besuchsdienste zu Weihnachten und vieles mehr. Dies wäre ohne die Mitwirkung vieler engagierter Gemeindemitglieder nicht zu leisten, sagte Teufel abschließend.