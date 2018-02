Eutingen Jugendraum soll keine Partymeile werden

Die Gemeindeverwaltung unterstützt die Wiederbelebung finanziell, doch auch die Eltern bringen sich ein. "Wir werden regelmäßig nach dem Rechten schauen", ist es Alwin Kiefer, Vater von Nico Kiefer wichtig, dass der Jugendraum noch lange besteht. Denn in der Vergangenheit gab es immer wieder Herausforderungen zu meistern. Themen wie Rauchen auf dem Gelände des katholischen Kindergartens oder auch Alkohol waren in den vergangenen Jahrzehnten präsent – wie in den meisten Jugendräumen. "Es gilt ein Rauchverbot auf dem ganzen Gelände und natürlich in den Räumen", erklärt Alwin Kiefer. Ansonsten müssen sich die Jugendlichen an das Jugendschutzgesetz halten.