Eutingen Jugendraum Eutingen kriegt noch eine Chance

Eut ingen. Kevin Kiefer hatte sich darüber geärgert, dass es in Eutingen keinen richtigen Aufenthaltsort gibt, bei dem sich alle Jugendlichen am Wochenende ungezwungen treffen können. Bei der Umsetzung seiner Idee gab es jedoch Probleme.

Das Thema "Jugendraum" ist in Eutingen schließlich nicht neu, denn es gab bereits bis Ende 2009 einen Jugendraum. Die Vorgänger des jetzigen Jugendraumteams haben jedoch Regeln missachtet. Dadurch entstanden Schäden in den Wänden und in der Decke. Außerdem kamen ein Fenster sowie ein Heizkörper zu Schaden.

Wegen dieser Vorfälle wollte die Gemeinde rund um Bürgermeister Armin Jöchle den Jugendraum nicht mehr in die Hände von Jugendlichen geben, denn es war kein Vertrauen mehr vorhanden.