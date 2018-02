Eutingen Jugend sichert den Bestand der Stammkapelle

Von einer motivierten Jugendkapelle, bestehend aus Baisinger und Göttelfinger Jungmusikern, berichtete Jugenddirigentin Corinna Jöchle. Sie freute sich, dass einige der Jungmusiker der aktiven Kapelle beigetreten seien, aber trotzdem noch die Jugendkapelle verstärken würden. Der Vorspielnachmittag fand im vergangenen Jahr in Baisingen statt und soll am Sonntag, 11. März, in der Göttelfinger Halle umgesetzt werden. Insgesamt würden sich 25 Jungmusiker in der Ausbildung befinden, merkte Jugendleiterin Melanie Deibler an. Sie war besonders stolz auf die D1- bis D3-Prüflinge, die den Bestand der Stammkapelle sichern würden.

Vom Kappenabend in der "Rose", der Wanderung nach Mötzingen und den zahlreichen Werbemaßnahmen für die Veranstaltungen der "Eintracht" berichtete Anja Schneider, die für den Bereich Kameradschaft und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Chronistin Christel Teufel-Wally hatte das Jahr in Reimform gefasst und einige Ereignisse wie der Geburtstag von Armin Bläse, die Berlin-Fahrt und weitere Höhepunkte für immer festgehalten.

Das vergangene Jahr in Zahlen hatte Heiko Meixner zusammengefasst, dessen Kassenbericht Schneider vortrug. Sie dankte den Spendern, hob die Investitionen hervor und benannte ein kleines Minus, was aber auch mit der Berlin-Reise zusammenhing. Für diese gab es vom Blasmusikverband laut Hans Dreher einen kleinen Obolus. Der Vorsitzende bescheinigte der "Eintracht" eine überwältigende Vereinsarbeit. Dem neuen Dirigenten wünschte er viel Erfolg und der Kapelle weiterhin musikalische Höhepunkte.

Zudem ehrte er langjährige Mitglieder. Für 50 Jahre erhielt Anton Raible den Ehrenbrief, Ehrennadel und Urkunde des Blasmusikverbands Baden-Württemberg. Die Ehrennadel in Silber des Blasmusikverbands Freudenstadt überreichte Dreher Barbara Kieferle und Christian Böttcher für 20 Jahre. Manuel Meixner bekam für zehn Jahre die Ehrennadel in Bronze.

Gedankt wurde auch den treuen Musikern, weshalb Martin Wally die Münzen für die zuverlässige Teilnahme an den Proben verlieh. Anja Schneider, Carolin Wehle, Manfred Wehle, Simone Schüßler, Helmut Kiefer, Stefan Flaig und Martin Wally konnten sich eine Medaille sichern.

Emil Raible, ehemaliger Dirigent und langjähriges Mitglied, erinnerte an die Wiederbelebung des Musikvereins Göttelfingen nach dem Zweiten Weltkrieg vor 70 Jahren. Chronistin Christel Teufel-Wally las die Namen der damaligen Mitglieder und den Dirigenten vor. Die gute Kameradschaft und die tolle Leistung aller hob Göttelfingens Ortsvorsteher Diana Wally hervor. Sie dankte der "Eintracht" für die Unterstützung bei Ortsterminen wie an der Fasnet, beim Martinsumzug und an Allerheiligen.

Für die gute Zusammenarbeit mit den Göttelfinger Vereinen lobte Marcus Wolfersperger, Vorsitzender der Luschdigen Bruat Göttelfingen, den Musikverein. Er wünschte sich noch mehr Berührungspunkte der Mitglieder, weshalb er die Idee eines gemeinsamen Kappenabends in die Runde warf. Weitere Anträge wurden nicht vorgebracht, zudem wolle der Musikverein Eintracht seine Hauptversammlung weiterhin im Proberaum abhalten und nicht auswärts gehen.