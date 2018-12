Eutingen Jeder kommt musikalisch auf seine Kosten

Ein Hinweis, den man bei dem Weitinger Orchester eigentlich weg lassen könnte. Ein Blick in die Reihen der Musikerinnen und Musiker reicht, um schnell feststellen zu können, dass hier ganze Generationen gemeinsam aktiv sind. Als besonderes Beispiel fällt da eine junge Dame mit ganz augenscheinlicher Punk-Attitüde ins Auge. Tattoos, Piercings, jede Menge Festival-Bänder und ihre ungewöhnlich geniale Frisur laden geradezu dazu ein, sie hinter dem Bass einer Band zu suchen. Doch sie sitzt im Trompetenregister einer dörflichen Blaskapelle. Besser kann man die verbindende Kraft der Musik gar nicht mehr demonstrieren.

Im zweiten Stück des Abends, hatten die "Fröhlichen Tenoristen" Wolfgang Saile und Armin Frank ihren großen Solo-Auftritt mit ihren Tenorhörnern. Wesentlich moderner kam das Melodien-Potpourri der britischen Sängerin Amy Winehouse daher, das aus Songs stammte, die Winehouse selbst schrieb. Bürgermeister Armin Jöchle war es, der dieses Stück am Ende seiner Grußworte ansagen durfte.

Weitingens Ortsvorsteher Roland Raible konnte natürlich im Reigen der Redner nicht fehlen. Für ihn ist klar, dass ein Fest nur dann ein Fest ist, wenn die Musi aufspielt. Und der Weitinger Musikverein spielte immer dann und dort auf, wo man sie brauchte. "Jede Einladung und Aufforderung, die die Ortsverwaltung an den Verein gerichtet hat, ob zu Eröffnungen, Jubiläen, Events, Festivitäten wurde angenommen und durchgeführt", freute sich Raible, der dann das Stück "Pegasus" von Josef Lang, das den Solisten alles abverlangte, ansagen durfte.

Furioses Spiel

Die beiden Solisten beim Musikverein Weitingen an der Klarinette waren Frank Sauter und Marcel Breining, die so furios ihre Instrumente spielten, dass sie ohne eine große Zugabe nicht aufhören durften. Mit Freudensprüngen ("Jump and Joy") wollte sich das Orchester in die wohlverdiente Feierphase verabschieden, doch erst nach einer Zugabe, einer Verbeugung vor der Unterhaltung im allgemeinen, die Robbie Williams mit der Bitte "Let Me Entertain You" zu einem Welthit machte, durfte das Orchester unter dem lang anhaltenden Applaus der Besucher die Bühne für die "Wild Voices" räumen. Die wilden Stimmen sorgten dann mit ihrer Bühnenshow und ihrem tollen A-Cappella-Gesang für allerbeste Unterhaltung und bildeten einen schönen Rahmen für dieses Jubiläumskonzert, bei dem jeder auf seine Kosten kam.