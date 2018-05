Eutingen In Nagold haben sie sich lieben gelernt

Eutingen. Am 25. Mai 1968 vermählten sich Erika und Erwin Beuter in der St.-Stephanus-Kirche in Eutingen. Die anschließende Feier fand bei sonnigem Wetter im Wonnemonat Mai im Café Sökler in Göttelfingen statt. Als jüngstes von elf Kindern wurde Erwin am 17. Juni 1942 in Tübingen geboren, seine Frau Erika am 3. Februar 1944 in Calw.

Die Eltern von Erwin Beuter betrieben eine kleine Landwirtschaft in der der Nachwuchs kräftig mitarbeitete. Wie alle Beuters trug auch Erwin schon als Kind den Schwarzwälder Boten aus. Nach dem Abschluss der Volksschule begann er eine Lehre als Sattler, Polsterer und Raumausstatter bei Christian Rauschenberger in Horb. Im Anschluss arbeitete er für einige Jahre bei dem Unternehmen Gabelmann in Nagold.

Für die Familie da sein und den Lebensabend genießen so lange es eben geht