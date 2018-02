Eutingen In Göttelfingen sind die Dorfkinder los

Die große Teilnehmerzahl füllte nach Ankunft der Umzugsteilnehmer ziemlich schnell die "Korntalhalle" und zur Freude der Kinder, die die Bühne schnell in Beschlag nahmen, stieg man wenig später bereits in das nachmittägliche Spaß-Programm ein.

Bert aus der Sesamstraße, der beim näheren Hinsehen schon irgendwie eine frappierende Ähnlichkeit mit Ortsvorsteherin Diana Wally hatte, begrüßte kurz all die kleinen und großen Gäste. Conny Kern und Heinz Röhm, das bewährte Moderatoren-Paar aus der Vorstandsetage der Gilde, führte durchs Programm.

Die Kindergartenkinder hatten sich zusammen mit ihren Erzieherinnen natürlich was zum Thema "Dorfkinder" ausgedacht und der Gardemarsch, den die Flohhopser und die Tanzgarde gemeinsam aufs Parkett legten, sorgte für Beifallsstürme vor allem bei den Eltern und Großeltern der beteiligten Mädchen.

Die Flohhopser setzten mit ihrem Showtanz "Die Schlümpfe" noch einen drauf. Mit der Show der Mädels von "Dance and Fun for Girls" zum Thema "Sofia" sorgte die NG Göttelfingen für Abwechslung den ganzen Nachmittag über. In den Pausen zwischen den Show-Blocks war die Mohrenkopfschleuder immer von einer Kindertraube umringt. Mit einer Polonaise und dem freien Kindertanzen auf der Bühne, ging ein toller Kindernachmittag zu den Klängen der Guggaband "Luschdige Bruat" zu Ende.

Alle örtlichen Vereine beteiligten sich an der Umsetzung dieser Kinder- und Dorffasnet und der Erlös aus der Veranstaltung ging – wie in Göttelfingen üblich – in den Hallenfond.