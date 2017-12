Eutingen In der Weitinger Markthalle gibt es die Fortsetzung

Leckere, selbst gemachte Weihnachtsplätzchen konnte man am Stand der Familie Bisinger kaufen und nebenan hatten Gerda Vees und Werner Katz ihr Angebot an Krippen und Weihnachtsdeko aus Holz aufgebaut. Katz hat sich auf sehr detailgetreue Krippen spezialisiert, die mehr als nur einen Blick lohnen. Wer sich Zeit nahm und diese Dioramen auf sich wirken ließ, der entdeckte viele Teilstücke, die zeigten, mit wie viel Liebe Katz seine Krippen baut. Gerda Vees hingegen ist die Frau an der Säge, die Holzbretter in kleine Kunstwerke verwandelte.