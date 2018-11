Eutingen In der Familie war "immer etwas los"

Die Familie Katz hatte in der Bahnhofstraße Verwandtschaft und so zogen Franziska und Rudolf Heyler dort ein. Viel wurde in den vergangenen Jahren an dem Gebäude modernisiert. Sie lebt noch heute dort.

Über ihre Nachbarin kam sie zu einer Anstellung bei der Gemeindeverwaltung, wobei sie vor allem für die Bepflanzung der Grünflächen zuständig war.

Nebenbei sang sie im ehemaligen Eutinger Kirchenchor, der dem Cäcilienverband angehörte. Dieser trat hauptsächlich in der Gemeinde bei Kirchenfesten und Beerdigungen auf. Sie nahm auch an seinen Ausflügen teil. Da aber zuletzt zu wenige Sänger im Kirchenchor mitwirkten, war dieser nicht mehr singfähig und wurde aufgelöst. Auch als Mitglied des VdK Eutingen nahm Heyler an einigen Ausflügen teil.

Aufopferungsvoll kümmerte sie sich um ihre zu pflegenden Familienangehörigen und Verwandten. An die Lichtstuben-Abende in Eutingen und Vollmaringen erinnert sie sich heute noch gerne, traf sie dort doch Freunde und Schulkameradinnen. Gerne arbeitete sie im Garten, bis die Kraft nicht mehr mitmachte. Fit hält sie sich mit täglichen Aufgaben im Haushalt und Kreuzworträtseln. Beim Seniorennachmittag in Eutingen ist sie ein Dauergast, der sich über das bunte Programm freut. Das Kartenspielen bereitet ihr große Freude, weshalb sie sich täglich mit einer Freundin "zum Karteln" traf, was aber zurzeit wegen eines Krankheitsfalls pausieren muss.

Ihren 90. Geburtstag feiert Heyler heute bei guter Gesundheit mit ihrer Familie, ihren Verwandten und Freunden in der Eutinger Linde.