Eutingen Im Juni beginnt die Kirchturmsanierung

Verblasste Inschriften

Interessant im obersten Geschoss ist die Aussicht in alle Himmelsrichtungen, die einst der Turmwächter aus seiner verputzten Wachstube direkt unter dem Dach hatte. Dort sind auch verschiedene, zum Teil verblasste Inschriften im Putz, die zum einen auf die Umbauten des Daches um 1733/34 und zum anderen auf den Wirbelsturm von 1913 und den Beginn des 1. Weltkriegs hinweisen. Eine Sicherung und Konservierung der Putzflächen soll einen weiteren Verlust der Inschriften verhindern.

Das Gutachten von Crowell von 2013 und eine Begehung mit Architekt Jüttner vom Bischöflichen Bauamt im November 2016 brachten aber auch die erheblichen Mängel im Innern des Turms ans Licht, die nun die vorgesehenen Baumaßnahmen dringend erforderlich machten.

Vor allem die Treppen, die Geländer und die Zwischenböden entsprechen an vielen Stellen nicht mehr den Anforderungen, die zur sicheren Begehung des Turmes notwendig sind. Die Treppen sind teils nicht standsicher, bei den mittelalterlichen Keilstufentreppen haben sich diese teilweise gelöst. Die Deckenbalkenlagen der Turmgeschosse ruhen auf Mauerlatten, die an vielen Stellen nicht mehr ordnungsgemäß aufliegen. Die Bodenbretter sind beschädigt und zum Teil vom Gemeinen Nagekäfer befallen. In geringem Umfang vorhandene historische Dielen sollen erhalten werden.

Regen schädigt Mauerwerk

Über die Fensterbrüstungen besonders in der obersten Ebene dringt Niederschlagswasser in das Mauerwerk und schädigt, im Zusammenwirken mit Frost, dieses und den Außenputz. Dies ist auch die Ursache für die Putzschäden auf der Westseite. Im Obergeschoss sind daher neue Vermörtelungen und Verfugungen nötig. Um die Gefahr für Fußgänger und Verkehrsteilnehmer auf der Marktstraße abzuwenden, wird außen eine Putzsicherung mittels Hebebühne gemacht. Für die übrigen Baumaßnahmen wird auf der Südseite ein Fassadengerüst mit Seilzug für den Materialtransport aufgestellt. Über dieses Gerüst wird auch der Austausch des Zifferblattes erfolgen.

Das Turminnere war insbesondere in den Bereichen der Turmöffnungen und Schießscharten stark mit Taubenkot verunreinigt. In einer Sofortmaßnahme wurde der Turm gereinigt und die Öffnungen provisorisch vergittert. Zum künftigen Schutz vor erneutem Taubenzuflug sollen außen dauerhafte Schutznetze angebracht werden. Die vorhandenen Vergitterungen im obersten Geschoss sind stark reparaturbedürftig.

Die Begehung hat auch gezeigt, dass die Gestänge für den Antrieb der Uhrzeiger beschädigt sind. Des Weiteren wird die Elektroinstallation überprüft und ertüchtigt. Durch verschiedene Umbaumaßnahmen im Laufe der letzten Jahrzehnte sind auch Leitungen vorhanden, die zurückgebaut und teilweise neu installiert werden müssen.

Baubeginn wird voraussichtlich in der zweiten Juni-Woche sein. Die geplante Maßnahme wird rund 250 000 Euro kosten, zu dem ein Eigenanteil der Pfarrgemeinde in Höhe von insgesamt 53 000 Euro aufzubringen ist. Die Diözese beteiligt sich voraussichtlich mit 105 000 Euro und die Gemeinde Eutingen im Gäu aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit 85 000 Euro.

Weitere Informationen: Informationen zu Spendemöglichkeiten gibt es beim Pfarrbüro Eutingen unter Telefon 07459/387.