Eutingen Identität der einzelnen Gemeinden soll bewahrt werden

Das Projekt, kurz auch als Kiamo bezeichnet, begann 2015 und soll im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Damit seien aber nicht die Prozesse und Projekte abgeschlossen. Denn in Kiamo gehe es um "Schritte der Erneuerung und Entwicklung" sowie dem Wandel in der Kirche, der in drei Phasen umgesetzt werden soll. Sinkende Besucherzahlen bei den Gottesdiensten, Kirchenaustritte und die überall spürbar nachlassende Bereitschaft zur Mitarbeit hätten deutlich gemacht, dass Veränderungen dringend erforderlich sind, so die Verantwortlichen. Rund 75 Interessierte begrüßte Eutingens Pfarrer Beda Hammer. Nach einem Impulslied stellte zunächst Nicole Uhde, Kiamo-Referentin des Dekanats, die Intension des Projektes vor.

Danach erläuterte Bernhard Vogl als Prozessleiter in der Seelsorgeeinheit Eutingen anschaulich, das von einem Prozessteam erarbeitete Programm in der Phase 1. Dem Team gehören Pfarrer Beda Hammer und Gemeindereferentin Schwester Jelena Sonntag sowie Eugenie Kieferle und Joachim Gölz (Göttelfingen), Renate Müller (Eutingen) und Andreas Gerster (Eutingen), Alfons Platz (Rohrdorf), Maritha Schmitt, Bärbel Teufel und Jutta Schäfer (Weitingen) an. Begleitet wurden sie von Renate Barwig (Diözese) und Christina Rehberg in Vertretung von Nicole Uhde. Schon bei der Einweihung der Kleinen Markthalle in Weitingen und beim Gartenmarkt anlässlich der 1250-Jahr-Feier in Eutingen, so Vogl, sei man als Kirche vor Ort präsent gewesen. Auch beim katholischen Gemeindenachmittag in Rohrdorf stellten Pfarrer Hammer und Alfons Platz den Prozess vor.

Vogl erklärte, dass unter dem Leitbild "Jesus Christus ist die Mitte und die Quelle unseres Glaubens" Handlungsbedarfe ermittelt wurden. Die Teilnehmer überlegten, wie die Kirche auf die Fragen der Menschen rund um den Glauben eingehen kann. Die Verständigung auf gemeinsame Entwicklungsschwerpunkte aller vier Kirchengemeinden sei schon eine Herausforderung gewesen, so Vogl weiter, denn jede habe in der Vergangenheit ihre eigene Kultur und Tradition entwickelt, auf die sie durchaus stolz sein könne.