Eutingen "Ich glaube,es fehlt das Interesse"

Über andere Entscheidungen ist sie heute jedoch auch froh. Zum Beispiel, dass man den oberen Parkplatz am Eutinger Bahnhof hat bauen lassen: "Das war in den 80er-Jahren. Ein sehr umstrittenes Projekt – und lange blieb der Parkplatz auch leer. Inzwischen wird er aber viel genutzt." Das sei damals weitsichtig gedacht gewesen, meint sie. Auch die Erweiterung der Kläranlage in den 90er-Jahren sieht Mühlberger heute positiv.

In der heutigen Zeit sei es ein großes Problem, Kandidaten für kommunale Ämter zu finden, und ohne auf einer Liste zu sein, habe man sowieso kaum Chancen in ein Gremium wie den Gemeinderat gewählt zu werden. "Das ist heute auch alles ein bisschen kompliziert, finde ich", sagt Mühlberger. Es würden viele auch einfach nicht gewählt werden, denn man müsse gut vernetzt sein, um in ein politisches Amt zu kommen, glaubt sie. Doch das sei nicht der alleinige Grund: "Ich glaube, es fehlt auch das Interesse." Dazu komme noch, dass meistens die Leute, die bereits ein oder mehrere Ehrenämter, beispielsweise bei der Feuerwehr oder in Vereinen, inne haben, sich auch noch für die Kommunalpolitik engagieren: "Die Leute sind alle ziemlich beschäftigt und dann kommt noch der Posten im Gemeinderat dazu – das belastet schon sehr." Deshalb müsse man froh sein, wenn sich jemand bereit erkläre Verantwortung in der eigenen Gemeinde zu übernehmen.

Häufig nur Formalien

Dabei sei die Arbeit im Gemeinderat eine wichtige: "Man kann im Ort was bewegen, wenn ich zum Beispiel an die Ortsteilsanierung in Weitingen denke. Das Dorf sah früher noch ganz anders aus." Außerdem gebe es gerade im Eutinger Gemeinderat keinen Fraktionszwang, was sie immer sehr geschätzt habe, denn so könne man immer seine eigene Meinung vertreten. Häufig gehe es im Gemeinderat aber nur um Formalien: "Das Rathaus schlägt was vor und entweder man stimmt dafür oder dagegen."

Bei Frauen sehe sie zudem noch weitere Gründe, warum diese äußerst selten zur Kommunalwahl antreten und ebenso selten in ein kommunales Gremium gewählt werden. "Früher sind Frauen zu Hause geblieben, haben sich um Kinder und Haushalt gekümmert. Da war keine Zeit für Politik. Und heute müssen Frauen meist auch noch Geld verdienen, also bleibt häufig noch weniger Zeit für ein öffentliches Amt." Deshalb sei es sehr schwierig, Frauen für den Gemeinderat zu finden. Entscheiden sie sich dann doch, als Kandidatinnen anzutreten, dann würden häufig die nötigen Stimmen fehlen: "Gerade Frauen wählen oft keine Frauen, obwohl sie meiner Meinung nach an Probleme anders herangehen und andere Prioritäten setzen als Männer."

Dass sich in naher Zukunft etwas ändert und mehr Frauen im Gemeinderat sitzen werden, glaubt Mühlberger nicht, denn "bei uns ist es in der Hinsicht schon noch sehr traditionell". Gleichzeitig sei die Gemeinde aber auch sehr liberal, denn eine Benachteiligung von Frauen in Eutingen habe sie selbst in ihrer Zeit als Gemeinderätin nie wirklich erlebt .