Eutingen Hundekot: Wally rät zur Anzeige

Eutin gen-Göttelfingen. In der öffentlichen Bürgerfragestunde sprach ein Bürger – selbst Hundebesitzer – dieses Thema an. Der Mann ist Jäger und mit seinem Hund viel unterwegs. Ständig stößt er auf die Hinterlassenschaften von Bello und Co. und auf Hundebesitzer, die beim besten Willen nicht einsehen wollen, dass die Fäkalienbeseitigung nicht automatisch mit der Entrichtung der Hundesteuer abgegolten ist, sondern eigentlich zu den Pflichten der Hundehalter gehört. "Hier ist ja gar kein Abfalleimer" hört der Bürger sehr oft, doch auf die Idee, dass man diese Art von Müll auch mit nach Hause nehmen kann, um sie dort im Restmüll zu entsorgen, kommen einige Hundebesitzer gar nicht, beziehungsweise, sie sind zu bequem, dies zu tun.

De r Mann, der sich beschwerte, befürchtet, dass andere Mitbürger, denen diese Art von Gassi-Gehen ebenfalls richtig "stinkt", Giftköder auslegen könnten, um damit dem Problem auf perfide Weise abzuhelfen. "Und dann würde es mit Sicherheit die Falschen treffen" fügte er an. Ortsvorsteherin Diana Wally ergänzte, dass so etwas strikt verboten sei und die Verursacher wegen Sachbeschädigung – ein Hund ist vor dem Gesetz eine Sache – bestraft werden können.

Aber so weit will man es natürlich nicht kommen lassen. Obwohl man von Ratsseite aus schon einige Appelle diesbezüglich veröffentlicht hat, die dem Anschein nach nichts nutzten, will Wally über die Gemeindeverwaltung prüfen lassen, ob man nicht an den Kreuzungen der Hauptrouten, hier insbesondere im Witthäule, spezielle Abfallfallbehälter aufstellen kann. Die passenden Tüten gibt es seit langem kostenlos in den Rathäusern. Wally setzt auch auf das Mittel der gegenseitigen Sozialkontrolle.