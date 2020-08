Eutingen Hoffnung auf Lkw-Durchfahrverbot

Mit den Entlastungen meint Jöchle unter anderem ein LKW-Durchfahrverbot. Jöchle möchte nun vom Regierungspräsidium wissen, inwieweit ein solches Verbot möglich sein kann. "Bislang wurde das ja abgelehnt, weil es keine Alternativen gibt für den LKW-Verkehr. Mit der Inbetriebnahme der Brücke gibt es diese."

Bisher habe das Regierungspräsidium noch keinen Plan für den so genannten Flüsterasphalt vorgelegt. "Es gibt jetzt ja immerhin zwei Jahre Vorlaufzeit dies auch finanziell einzuplanen", so Jöchle, der auf den Lärmaktionsplan aus dem Jahr 2015 verweist, in dem diese Maßnahme schon drin war. "Es wurden auf unser Drängen lediglich einige wenige Schächte saniert. Wir machen gerade die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes. Auch da wird wieder die Notwendigkeit eines Flüsterasphalts herauskommen", erläutert der Bürgermeister und prophezeit: "Wenn in zwei Jahren der Umleitungsverkehr weg ist, wird die Straße und auch die Schächte wieder richtig kaputt sein."

Sofern die Sanierung der Durchgangsstraße durchgeführt werden soll, hat die Gemeinde einige Maßnahmen auf dem Zettel. "Die Fahrbahn und Schächte sollten einheitlich neu verlegt werden. Eventuell muss die Gemeinde an einigen Stellen die Wasserleitung oder Kanäle sanieren", sagt Jöchle. Doch wer jetzt über ein anderes Straßenbild auf der B 28 nachdenkt, der wird zunächst enttäuscht sein. Über Veränderungen im Straßenbild sei noch nicht gesprochen worden. "Soweit das Geld kostet, wird das Land eher wenig machen und die Gemeinde hat bei den vielen anderen Projekten gerade andere Prioritäten abgesteckt."