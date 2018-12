Eutingen Hochrangige Ehrungen für großes Engagement

Christian Böttcher wurde für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft der "Eintracht" geehrt und erhielt von Dreher die Ehrennadel in Silber. Besonders hob Musikervorsitzende Schüßler das große Engagement im Bezug auf die Entfernung hervor: "Vor vier Jahren hat ihn die Liebe von Sulzau nach Iggingen bei Schwäbisch Gmünd gezogen. Dort bildet er an der Musikschule Gerstetten und bei verschiedenen Musikvereinen Kinder auf der Klarinette und dem Saxofon aus. Leider kannst du durch die weite Entfernung nicht mehr so oft zu uns kommen, jedoch schaffst du es fast immer, beim Jahreskonzert mit dabei zu sein, was uns sehr freut."

Ebenfalls 20 Jahre gehört Carolin Raible dem Musikverein an und erhielt dafür die Ehrennadel in Silber. "Carolin ist nicht nur an der Klarinette aktiv, sondern war vier Jahre als Schriftführerin im Ausschuss tätig und ist seit 2010 stellvertretende Leiterin im Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Kameradschaft. Bei unseren Veranstaltungen ist sie seit vielen Jahren die Chefin im Kaffeestand und zeigt sich zusammen mit ihrer gesamten Familie für die Dekoration verantwortlich", dankte Schüßler ihr auch für die diesjährige gelungene Dekoration und das große Engagement.

Eigentlich wollte Klarinettistin Anja Schneider bescheiden ihre 20-jährige Tätigkeit im Vorstand begehen, doch das "Danke-Sagen" ließen sich ihre Musikkameraden nicht nehmen. Seit 29 Jahren gehört Anja Schneider der "Eintracht" an. Von 2004 bis 2009 war sie Kassiererin, von 2010 bis 2016 Vorsitzende und seither stellvertretende Vorsitzende im Bereich Finanzen und Verwaltung. Zudem hat sie seit 2016 ihr Amt im Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Kameradschaft inne. Für das umfangreiche Wirken erhielt sie neben der Ehrung von ihren Musikern ein Dankeschön.