Eutingen Hochkarätige Stars brachten die Menge zum Kochen

Die beiden Sunny-Boys Christoph Schneider und Valentin "Walle" Brezing führten durchs Programm und sorgten für so manchen Lacher. Musikalisch wurden sie von "Teamwork" unterstützt, die zu Schunkel- und Tanzrunden aufriefen. Den Marschtanz präsentierte die Tanzgarde unter der Leitung von Sabine Schmidt und den Showtanz unter der Leitung von Kristina Klein und Martina Strasser. Die Roten Funken aus Waldachtal führten ihren Glückstanz auf, wobei zahlreiche Pyramiden gebaut wurden. Mit ihrem Hexentanz erinnerte die Narrenzunft Lützenhardt an ihre Tradition.

Die Halle war sehr gut gefüllt, eine super Stimmung herrschte und so bekamen die Akteure starken Applaus. "Nun dürft ihr was machen, was beim Oktoberfest nicht erlaubt ist: Tanzt auf den Tischen. Ich bin schon als Kind auf dem Tisch herumgesprungen, sobald ich die Tiger-Band gehört habe", kündigte Brezing die orange gekleideten Musiker an. Diese trommelten sich ihren Weg aus dem hinteren Bereich der Halle frei. Mit Liedern wie "Himmelblauen Augen" und "Wenn nicht jetzt, wann dann" heizte die Tiger Band Weitingen den Gästen mächtig ein.

Narrenpräsident Pascal Schmitt hatte dann auch eine besondere Überraschung angekündigt und so warteten die Gäste gespannt. Weil die beiden Moderatoren beim Show-Act der Weitinger Urnburghexen mitwirkten, übernahm der Narrenpräsident das Mikrofon. Er nutzt die Gelegenheit, allen Mitwirkenden zu danken, bevor "Best Of"-Moderator Fabian Teufel mit "Roses" von Outkast auf die Bühne kam. Die aufwendig gestaltete Kulisse der Urnburghexen ließ großes vermuten. Stars wie Dieter Bohlen und Thomas Anders waren abgebildet, weitere bekannte Bandnamen kamen zum Vorschein. Die Menge tobte, denn sie wollte diese Darsteller hautnah erleben. Und so war es kein Wunder, dass laute Schreie erklangen, als Andreas Gabalier (Jörg Scheuer) die Bühne stürmte. Mit dem typischen Geweih an einem Holz befestigt, brachte er die Frauenherzen scheinbar in Wallung – zumindest wurden die ersten Reihen vor der Bühne immer lauter. Lieder wie "Hulapalu" oder "I sing a Lied für di" wurden mit lautem Klatschen und Mitsingen unterstützt.