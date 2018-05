Eutingen Heinz Röhm fällt der Abschied nicht leicht

Dass ihm sein Abschied vom Amt nicht leichtfiel, das machte Röhm auf seine ihm eigene, sehr ehrliche und direkte Art klar, bei der auch die eine oder andere Träne floss.

Stephan Wolfersperger darf sich aber auch weiterhin den Rat und die Unterstützung seiner Vorgänger einholen, versprachen ihm die beiden Ex-Vorsitzenden, die der Gilde, die derzeit 212, davon 145 aktive Mitglieder hat, natürlich treu bleiben.

Für Wolfersperger selbst war sein erstes Jahr in der Führungsverantwortung eine Art Lehrjahr. Ein Lehrjahr, das mit der Veranstaltungs-Routine vieler Jahre, aber auch mit Neuerungen angereichert war. So fand erstmals das Maskenabstauben mit anschließender Party in der Halle statt. Gleich an diesem erfolgreichen und närrischen Abend konnte man das Schild "Wegen Überfüllung geschlossen" an die Tür hängen.

Eine Neuerung der nicht ganz so positiven Art erlebten die Clowns. Sie sind mit ihren ulkigen, selbst gebastelten Fahrzeugen seit vielen Jahren bei jedem Umzug der Hingucker. In diesem Jahr kam – aufgrund einiger Vorfälle bei anderen Gruppen – die Polizei auf die Idee, die TÜV-Zulassung der Jux-Vehikel und die Führerscheine der Fahrer zu kontrollieren. Nun steht die Gilde vor einem Problem, das sie schnell aufarbeiten muss.

Tja, die Fasnet ist eine ernste Angelegenheit, und Wolfersperger musste auch feststellen, dass einige Mitglieder glaubten, dass sie ihren neuen Vorsitzenden vor ihren Karren spannen könnten, um grundlegende Richtlinien der Narrengilde zu ändern. Da machte er aber nicht mit. Auch er sieht sich der Tradition und dem Brauchtum verpflichtet. Schon allein deswegen wurde auch die Häs-Ordnung nochmals überarbeitet.

Die Gruppensprecher von Hopfenzopfler, Mohopser, Garde und Flohhopser sowie den Clowns ergänzten mit ihren Kurzberichten die Geschehnisse des Jahres, die sich nicht nur auf die fünfte Jahreszeit beschränkte. Schriftführerin Carina Schwarz fasste das Jahr sehr humorvoll in gereimter Form zusammen, doch Kassierer Bernd Maier trübte die ausgelassene Stimmung etwas mit seinem Jahresabschluss.

Ortsvorsteherin Diana Wally überbrachte zum Abschluss der Hauptversammlung den Dank und das Lob der Dorfgemeinschaft.

Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Sandra Teufel gewählt. Ihren Platz im Ausschuss nimmt Sabrina Schüßler ein. Für Kassenprüferin Sigrid Ott prüft zukünftig Tanja Kurz die Kasse. Carina Schwarz als Schriftführerin sowie die Ausschussmitglieder Joachim Bruhnke und Daniel Röhm wurden für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.