Eutingen "Haltestelle Nord" wird aufs Korn genommen

Eutingen. Liebevoll hatten Renate Müller, Ursula Galliou, Hanna Kehm, Marlies Creuzberger und Edeltraud Rakoczy die Pfarrscheuer mit Fasnetsschmuck und Deko-Artikeln in den Eutinger Narrenzunft-Farben in eine Fasnetshochburg verwandelt. Passend dazu war das Programm, durch das Didi Gühring am Akkordeon führte. Renate Müller hatte sich der schwäbischen Dichtkunst verschrieben: "Wia’s fri’er war – so au bis heit, macha mir d’Fasnet, dass es ous freit. Denn Fasnet kam a feiera – ob Jong bisch oder Alt, eba so wia’s oam grad isch – ond g’fallt." Großen Applaus erhielten die Programmgestalter für ihre Mühen.

Hilde Schmid berichtete vom "emanzipierten Mann" Karle, dem echte "Kerle" und seiner Frau Bärbel, eine Perle. Weil er zu dick sei, müsse er nun eine Diät machen, was dem "Kerle" überhaupt nicht bekomme. Um den Mann ging es auch bei "Faschingszeit", denn da verwandle er sich zum absoluten Narr, was nur die Frau mit Mordsgeschrei nicht so toll fand. Lieber war da den Senioren doch die Vergesslichkeit, über die Irmgard Kreidler berichtete – oder nach ihren Reimen dann doch wieder nicht.

Größte Aufmerksamkeit forderte der "Kerzenscherz" von Helmut Krespach, denn schnell blies er die Kerze aus und setzte sich auf seinen Platz. Als Dankeschön erhielten die Redner eine kleine Aufmerksamkeit.