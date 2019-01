Eutingen Guggamusiker heizen Publikum ein

"Das ist Stimmung vom allerfeinsten", freute sich Daniel Horn, bekannt als Bonsai. 45 Kilometer sei er von Albstadt nach Göttelfingen gefahren, um die unterschiedlichen Guggenkapellen zu hören und wolle auch im nächsten Jahr wieder kommen. Gespannt auf seinen ersten Auftritt im Schlagzeug-Register war Michael Walz, der die Luschdige Bruat Göttelfingen verstärkte. "Die Musik ist einfach super. Ich lass mich überraschen, wie sie ankommt", erklärte er, während er gespannt vom Eingangsbereich das Programm auf der Bühne verfolgte. Noch waren die Burgfäger aus Esslingen am Einmarschieren. In ihrem Tiger- und Leoparden-Aussehen, gepaart mit weiteren Tier-Fell-Imitaten verbildlichten sie, dass es gleich wild zugehen könnte. Als ihr Tambour in die Menge rief, ob das schon alles an Applaus sei, erhielt er starke Gegenrufe. Das Publikum kam immer näher in den Bühnenbereich und klatschte zu "Monday Morning" mit. Begeistert wippten die Gäste auch zu weiteren Songs mit, wobei vor allem der eher guggen-untypische Stil von "Halleluljah" gut ankam.

"Es macht einfach Spaß, hier zu sein. Schade, dass der Bus bald geht", meinte Daniel Horn, der mächtig am Feiern war. Begeistert nahmen auch die Gäste in der vorderen Reihe die Rufe des Esslinger-Tambours entgegen: "Danke. Das ist super hier. Die Luschdige Bruat kenne ich schon lange, und die haben heute einen tollen Abend auf die Beine gestellt. Wollt ihr noch eine Zugabe?", fragte er in die Menge. Diese Frage hätte er sich jedoch selbst beantworten können, denn die Schreie nach mehr setzten immer wieder ein.

"Black and White" Talheim sorgten für Verstärkung

Selbst "Hoppla" konnte die durchgeschwitzten Tänzer kaum bändigen, warteten sie doch auf den Gastgeber, die Luschdige Bruat. Im Waldburg-Kostüm und mit Tambour Andy Musch spielten sie sich auf ihre mit einem Wald und Naturmotiven bemalte Bühne. "Run Runaway", aber auch Klassiker wie "In Zaire" setzten die Musiker gekonnt um. Auf "Hit The Road Jack" freute sich der Saxophone spielende Tambour besonders, hatte er sich einiges überlegt.

Großen Spaß hatten auch die Musiker von "Black and White" Talheim, die für Verstärkung sorgten. Kaum Platz fanden die Gäste beim Freestyle-Klassiker "Fantasy Girl", den hauptsächlich Frauen vor der Bühne tanzten. Mit "Träne", "The Wall" und "The Castle of Glas" hielt die Luschdige Bruat für die verschiedenen Geschmäcker was bereit, weshalb das Publikum sie kaum gehen lassen wollte.