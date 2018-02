Eutingen Großer Dank an alle ehrenamtlichen Helfer

Der Vorsitzende Wolfgang Wagner hielt die Spannung nicht lange aufrecht und berichtete vom geplanten Treppenaufgang zur Bühne und dem Projekt Wasserboiler. Was mit den "geerbten Flutlichtmasten" passieren könnte, wolle er noch in Erfahrung bringen.

Großen Dank sprach er allen Mitwirkenden der Sanierungsmaßnahmen an den sanitären Anlagen und den Umkleideräumen aus. Sein Dank ging auch an die aktiven Mitglieder, die erstmals das Bier-Pong-Turnier umgesetzt, die Kaffeenachmittage oder das Vereinsturnier betreut hatten. "So konnten wir zahlreiche Aktivitäten außerhalb der Verbandsrunde erleben", dankte er den Helfern für ein Jahr, das problemlos lief.

Sechs Mannschaften für den Nachwuchs