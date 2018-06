Eutingen Gestörte Kommunikation: Im Gemeinderat knallt die Tür

Eutingen. Ein Mann auf den größtenteils leeren Besucherplätzen rutscht an die Kante seines Stuhls vor. Seine Muskeln spannen sich immer mehr an, als er die Ausführungen des Eutinger Bürgermeisters verfolgt. Dann platzt ihm der Kragen. Er ergreift vehement das Wort, macht wütende Handbewegungen und stürmt aus dem Gemeindesaal – mit einem lauten Türknallen. So viel dicke Luft erlebt man im Eutinger Gemeinderat selten.